Ako sa Michelle Phan vypracovala z čašníčky na najlepšie platenú YouTube vlogerku

Michelle už ako dieťa milovala líčenie. Vymýšľala si rôzne príbehy a postavy a snažila sa ich vytvoriť pomocou maminej ceruzky na oči. "Bola to old-school ceruzka, museli ste plameňom nahriať špičku, keď ste chceli dosiahnuť rozmazaný efekt."

Mama Michelle chcela, aby z jej dcéry bola doktorka alebo učiteľka. Michelle ju ale presvedčila, aby jej umožnila študovať odbor výtvarné umenie. "Po strednej škole som sa musela rozhodnúť, či strávim ďalších 13 či 14 rokov učením sa v oblasti, ktorá nebola mojou vášňou, alebo budem robiť to, čo ma baví a nebudem zarábať dosť peňazí. Vybrala som si druhú možnosť."

Štipendium jej sotva pokrylo výdavky, preto popri škole pracovala v reštaurácii. "Nakoniec som si podala aj žiadosť o prácu ako predajca v spoločnosti Lancôme, ale nevzali ma! Nemala som predajné skúsenosti, aké požadovali. Pani na pohovore som ale povedala: Pozrite, dokážem predávať make up. Chcem pomáhať ženám a učiť ich rôzne spôsoby líčena."

Michelle ale úprimne priznáva, že nikdy netúžila po klasickom zamestnaní. Videla kamarátov, ktorí si po skončení školy hľadali job. Vtedy bolo ťažké nájsť si prácu a všetci boli z toho zúfalí. Preto sa rozhodla, že potrebuje svoj vlastný plán, a tak dala v reštaurácii výpoveď. "Ľudia si mysleli, že som blázon, ale bol to jediný spôsob, ako sa venovať YouTube videám naplno. Musela som odísť z bezpečnej cesty."

Natural Looking Makeup Tutorial - jedno z najstarších videí Michelle Phan, rok 2007

Svoj prvý tútoriál natočila na Xanga pod užívateľským menom Ricebunny. Neskôr, v roku 2006 začala využívať YouTube. Ten na začiatku nebol len o make upe, bol o nej. Krása bola ale prvá téma, ktorá naozaj rezonovala s väčšinou jej odberateľov, keďže každé dievča môže ťažiť z beauty tipov. Michelle teda tvorila looky a stovky a tisíce ľudí sa začalo hrnúť a posielať žiadosti. Preto sa rozhodla témy držať.

Istý čas na to ju kontaktovala PR riaditeľka Lancôme Kerry Diamond. Bolo to dva alebo tri roky potom, ako sa u nich uchádzala o prácu a odmietli ju. Kerry hľadala na YouTube inšpirujúce make up tútoriály pre značku. Prvé video, ktoré našla, patrilo Michelle. Malo 500 tisíc vzhliadnutí a použila v ňom iba 1 produkt od Lancôme, bez toho, aby video sponzorovali. Michelle mala vtedy len 20 rokov. Kerry chcela vedieť všetko o jej procese natáčania a o tom, prečo to robí. Dospelo to až k tomu, že z nej spravili oficiálneho video make up ambasádora. Sama natáčala, sama všetko upravovala. "Bol to najlepší job, aký som mala. Nikdy som sa necítila ako v práci."

"Musíte sa ale neustále vyvíjať, aby ste ostali aktuálni a aby ste nemrhali časom ľudí, ktorí vás pozerajú. Vždy sa nájdu aj takí, ktorým sa nebude páčiť to, čo robíte. Môžete natočiť video o tom, ako zachraňujete mačku pred zoskokom zo strechy a niekto povie, že umrieť bolo jej právo. Vtedy stačí mať na pamäti, že ide o World Wide Web. Ale moji fanúšikovia sú úžasní. Volám ich dreamers."

Dnes je Michelle najlepšie platenou vlogerkou roku 2016, má vlastnú značku EM COSMETICS a je spoluzakladateľkou firmy ipsy. Už od samého začiatku má ten istý prístup - nič neskrýva a o všetko sa chce podeliť, aj o úspech. Namiesto toho, aby sa zahrnula drahými vecami, peniaze zo spoločnosti použila na otvorenie a fungovanie programu ipsy Open Studios. Ide o štúdio v meste Santa Monica, určené beauty tvorcom, ktorí tu môžu natáčať svoje vlastné videá pomocou potrebných nástrojov. Členovia, ktorí nie sú z Los Angeles, profitujú tiež. Majú špeciálny prístup k online mentoringu. Všetko zdarma. "Chcem sa s ľuďmi deliť o skúsenosti, pretože ak to môžem robiť ja, môžu to robiť aj iní a pravdepodobne ešte lepšie."

Barbie Transformation Tutorial - najpozeranejšie video Michelle Phan

