Romantické zoznámenie a dokonalý sex. Učia nás filmy falošným ilúziám?

Nedávno som bola v kine, kde ma plytká zápletka s predvídateľným koncom donútila zamyslieť sa, ako na nás vplývajú častokrát príliš idealizované šťastné konce vo filmoch či knihách. Tvoria v našich ženských hlavách ilúziu o tom, ako by sme chceli, aby náš vzťah vyzeral, napriek tomu že si uvedomujeme, aké nereálne to v skutočnosti je. Ona stretne jeho, on jej lásku opätuje, nastane problém, ktorý by bol nezlúčiteľný s realitou, napriek tomu pár prežije polená, ktoré im osud hádže pod nohy a dejová línia končí v zmysle starého známeho: „A žili šťastne až do smrti.” V reálnom svete to však nikdy nie je také ružové, ako nám to odmalička ukazovali v kreslených rozprávkach a romantických komédiách.

Už samotné stretnutie hlavných hrdinov nijakým spôsobom neodzrkadľuje ako a kde by sme mohli stretnúť potenciálneho partnera. Pri prechádzke slnkom zaliatou Barcelonou sa hlavná hrdinka potkne uprostred najmalebnejšej uličky a ON jej namiesto výbuchu smiechu a natočenia videa na instastory pomôže vstať zo zeme a zamilujú sa do seba, pri jedinom pohľade do očí. V akom svete? Všetky vieme, že to takto nefunguje, napriek tomu neustále čakáme, či sa aj nám bežným smrteľníčkam neprihodí podobné zoznámenie, o ktorom by sme pyšne mohli rozprávať všetkým kamoškám, ktoré by v tomto prípade potrebovali dávku inzulínu.

Ak už aj stretneme konečne niekoho, kto upúta našu pozornosť, existuje celý rad komplikácií, ktoré nám v skutočnosti dokážu značne znepríjemniť život. Celkom bežný scenár, ktorý sa stal už takmer každej z nás je neopätovaná náklonnosť. V ktorom filme nemal hlavný hrdina záujem alebo ho nenadobudol počas filmu? Okrem nezáujmu môže byť samozrejme kameňom úrazu súčasná i bývala partnerka, pracovné neúspechy alebo skrátka len charakterové vlastnosti. Tie nám skôr či neskôr začnú prekážať a keďže nie sme vo filme, tak sa tvoj vyvolený nezmení akoby švihom čarovného prútika.

Rovnako ako je zbytočné dúfať, že odmietnutie chlapa neodradí, naopak ho motivuje a začne bojovať o tvoju priazeň a srdiečko. V skutočnosti ti maximálne príde správa na whatsappe s textom: “chýbaš mi”, prípadne nájdeš na jeho instagramovom profile veľavravný citát, ktorý môže, ale vlastne nemusí byť určený tebe a tam to končí. Žiadne kytice ruží, nadpisy v snehu pod bránou či kuriér s darčekom, ktorý ťa privedie na dokonalé rande.

Okrem očakávaní idylického partnerského zväzku nás filmy kŕmia predstavou dokonalého sexu. Nalejme si čistého vína, pravdepodobne nebude stačiť zvodne si obliznúť pery, alebo sa akoby náhodne dotknúť jeho ramena, aby ste sa na seba vrhli. Akokoľvek by ste sa obaja snažili, pravdepodobne by to ani nevyzeralo tak ako na filmovom plátne, keďže by nad vami nestál art-director, ktorý by nasmeroval každý váš pohyb. A keď sme už pri víne, ak po prepitej noci skončíš u neznámeho muža doma, pravdepodobne ti nebude romanticky celú noc rozprávať o masážnom kresle, ktoré si kúpil cez Teleshopping. A je dosť možné že ti už večer zavolá taxík a ďalší deň sa neozve. Nehovorím, že je táto predstava absolútne zcestná, avšak mám za to, že spontánny sex väčšinou nekončí vzťahom a láskou až za hrob.

Romantické filmy sú ako reklama, neustále sa nás snažia presvedčiť, že niečo potrebujeme. Novú zubnú pastu proti krvácaniu ďasien, prací prášok, ktorý vybieli aj zašednutú bielizeň alebo dokonalý vzťah. Treba si však zložiť z nosa ružové okuliare a racionálne si uvedomiť fakty. Tak ako Persil nevybieli tričko, ktoré bolo kedysi biele a dnes už je skôr béžové, tak ani vzťah, ktorý väčšinou vidíme v kine nemá nič spoločné s realitou.