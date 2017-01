40 % žien predstiera katastrofu, keď chcú utiecť zo zlého rande. Týchto 5 spôsobov ťa z neho dostane bez zbytočných trapasov

Koľko ľudí si píše medzi novoročné predsavzatia: nájsť si lásku, viac randiť, dávať viac šancí a podobne? Potom sa ale ocitnú na rande s niekým, kto ich deprimuje nielen vizuálne, ale aj obsahom a ich frustrácia len narastá. Čo robiť v takom prípade? Presedieť poslušne celý večer, pozorne načúvať a prikyvovať s vedomím, že sa potom prepadneš pod zem? Byť kruto úprimný a spýtať sa, kto je na tej fotke, ktorú použil na online zoznamke? Alebo predstierať nejakú pohromu, kvôli ktorej musíme utekať domov? Randiaca appka Ciao robila prieskum, podľa ktorého až 40 % žien robí presne toto. Dohodnú sa s kamarátkou, ktorá im zavolá, že sa niečo strašné stalo, aby mohli okamžite odísť. Nie je to priveľký trapas, keď sa to dá vyriešiť aj inak? Nežijeme v plnej anonymite, v mestách s miliónovou populáciou, takže s tým požiarom alebo chorou babkou by ti to asi neprešlo. V horšom prípade by si dotyčného z rande určite stretla alebo s ním mala minimálne nejakého spoločného známeho. Takže dámy, ako to robiť na úrovni?

Jemné odmietnutie

Premysli si, či to, čo chceš povedať svojmu rande je nápomocné a konštruktívne. Chcela by si, aby ti niekto povedal niečo podobné? Vcíť sa do jeho kože. Ak máš pocit, že to musíš uťať hneď a zaraz, povedz niečo ako: „Páčiš sa mi, ale myslím si, že sme na úplne iných vlnových dĺžkach v politike/hudobne/kultúrne/sexuálne...“

Dvakrát meraj a raz strihaj

Niekedy sa príliš ponáhľame, čo sa týka hodnotenia druhých. Týpek vojde do reštaurácie v turistických topánkach a už je razom odpísaný. Ak nemáš potrebu spraviť "WOW" hneď, ako ho vidíš prichádzať, automaticky strácaš záujem. Príťažlivosť ale býva zriedkavo okamžitá. Daj mu šancu aspoň na jeden či dva drinky, a až potom ho zatrať, ak ťa stále ničím nezaujal.

Urob si plány dopredu

Vopred mu povedz, že máš neskôr iné plány. V tomto prípade, ak máš pocit, že rande je pohroma, kľudne bez výčitiek svedomia môžeš povedať: „Ľutujem, rada som ťa spoznala, ale už musím ísť.“

Zaplať

V dnešnej dobe ľudia randia oveľa viac ako kedysi, a preto sú náročnejší. Ak plánuješ odchod, aspoň si zaplať svoju polovicu alebo to minimálne navrhni. Povedať môžeš niečo ako: „Mám pocit, že akosi neprebehla žiadna iskra. Rada som ťa ale spoznala. Určite máme obaja ešte veľa vecí, čo treba dnes urobiť.“

Daj mu pozítivnu spätnú väzbu

Ak máš pocit, že skutočne nie je šanca na nič, povedz niečo pekné a zdôvodni, že nemá význam pokračovať. „Myslím, že si skvelý, ale žiaľ to nejak necítim.“ A určite neposkytuj žiadny dôvod, ktorý ťa vylučuje z randenia, ako "nie som pripravená na vzťah“. Môže sa ťa totiž opýtať: „Tak načo si sem prišla?“

Máš nejakú stratégiu, ktorú používaš ty? Podeľ sa s nami v komentároch.