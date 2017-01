Partneri modeliek z Victoria's Secret: Zoznámte sa s mužmi, ktorí stoja po boku najkrajších žien sveta

O modelkách z Victoria's Secret píšeme radi a celkom často. Najkrajšie ženy planéty behajú z jednej prehliadky na druhú a z jedného fotenia na ďalšie. Majú rozlietaný životný štýl a lietadlá či letiskové haly sú ich druhým domovom. Kto sú však muži, ku ktorým sa večer vracajú domov? Verte, že mnohí z nich stoja za povšimnutie a vyzerá to tak, že modelky majú celkom dobrý vkus. Prvé dve časti sme vám priniesli ešte minulý rok a mali úspech. Ak ste ich náhodou premeškali, klikajte tu a tu. Teraz sa už poďme pozrieť na ďalších mužov, ktorí si získali srdcia najúspešnejších modeliek sveta.

Oliver Ripley (Sara Sampaio)

Zoznam začíname 25-ročnou portugalskou kráskou Sarou Sampaio. Anjelik VS tvorí pár s britským podnikateľom od roku 2015. Oliver Ripley síce pochádza zo Spojeného kráľovstva, no už dlhšie žije v New Yorku. Je zakladateľom a CEO technologickej spoločnosti Black Ocean a študoval na Oxforde. Sara je už druhá modelka, ktorá mu učarovala. V minulosti bol ženatý s brazílskou topmodelkou Jeisou Chiminazzo.