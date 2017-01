Maybelline obsadilo do novej reklamy na maskaru po prvýkrát muža. Manny si svoju nezvyčajnú spoluprácu pochvaľuje

Ženy sú pri nakupovaní novej maskary zvyčajne zvyknuté na to, že sa na nich z každej strany pozerajú zvodné oči modeliek s obrovskými riasami. Na druhej strane, aj niektorí muži sa môžu pochváliť dlhočíznymi riasami, a tak sa spoločnosť Maybelline rozhodla do svojej kampane na novú maskaru obsadiť muža. Má 25 rokov, volá sa Manny Gutierrez a na internete pôsobí už hodnú chvíľu, pretože si ho obľúbili milióny fanúšikov a netrpezlivo vždy očakávajú, kedy už Manny pridá nový návod či tipy a triky týkajúce sa používania mejkapu. Manny si vraj už v detstve s obľubou všímal a pozoroval svoju mamu, keď si nanášala mejkap a ďalšie kozmetické doplnky, takže tento vzťah vznikol ešte pred dlhými rokmi a Manny ho nakoniec premenil na úspešnú kariéru. Aj keď je nepochybne nezvyčajné vidieť muža v reklame na maskaru, Manny je so svojou prácou spokojný a keďže jeho zameranie a samotné mihalnice spĺňajú aj tie najnáročnejšie podmienky, určite nepôjde o jeho poslednú spoluprácu s kozmetickými gigantmi.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.