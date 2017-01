Čo by mali muži vyhodiť zo svojho šatníka? Pánske módne prešľapy, z ktorých je nám niekedy až do plaču

Tak ako existujú kozmetické vylepšenia či kusy odevov, ktoré prekážajú mužom (písali sme o nich nedávno), tak i my ženy by sme vedeli "pohejtovať", čo by už muži nemuseli vyťahovať zo skrine. Samozrejme sa nechceme nikoho dotknúť a len v teoretickej rovine zhrnieme, ktorým módnym prešľapom by mohli dať raz a navždy STOP. Áno, stále platí staré známe "nesúď knihu podľa obalu", pretože existujú dôležitejšie hodnoty, ktorým by sme mali venovať pozornosť. Ale! Aj v kníhkupectve chytíš do ruky literatúru, čo ťa zaujme obalom už z diaľky a až následne si prečítaš jej obsah na zadnej strane.



1. Flip-flop

Očkávam, že za tento bod sa na mňa znesie vlna kritiky v zmysle hesla "nech si každý nosí, čo chce". Avšak je pre mňa skutočne nepochopiteľné, prečo si niekto zvolí ako obuv k rifliam práve "žabky". Jediné akceptovateľné miesta na ich nosenie sú tie, kde hrozí potenciálne nebezpečenstvo styku s vodou. To znamená na pláži, pri bazéne či na lodi a možno ešte v spa. Koniec zoznamu. Nie, výhovorkou nie sú ani teploty, pri ktorých sa nám topí makeup na tvári. Jednoduche nie.





Do kategórie obuvi s názvom: "Horšie ako Flip-flop" by som zaradila už asi len staré známe crocsy. Špeciálne bonusové body pre toho, kto má na nich pripnuté malé klipy ako sú smajlíky, postavičky či zvieratká. Bomba.









2. Tielko

Vždy keď vidím chlapa v tielku, mám neskutočné nutkanie prihovoriť sa mu a zistiť, či sa týmto spôsobom snaží zaujať ženskú pozornosť, je nádejný začínajúci pornoherec alebo má len zlý vkus. Možno je to iba prílišná potreba upozorniť na svoje svlay a božské mužné telo. Osobne to vo mne v nijakom prípade mužnosť neevokuje a mať priateľa, ktorý chodí v lepšom prípade s vykúkajúcimi bradavkami, v tom horšom s vytŕčajúcim ochlpením pod pazuchami naozaj nie je snom žiadnej ženy. Sú tielka a tielka. Tie, ktoré sú voľnejšieho strihu na dovolenke prežijeme, ale tie ostatné by sa mali nosiť výhradne do fitka, pod oblekovú košeľu alebo doma k "spoďárom". Nikam inam.

Takto rozhodne nie









Takto áno





3. Tričká s výstrihom

Vystavovať hrudník bolo a aj vždy bude najmä výsadou nás žien, preto sa pri vrchnej časti pánskeho šatníka ešte zdržíme. K ďalším módnym prešľapom, ktoré nám spôsobujú zástavu srdca, je výstrih. Nechcem sa vyjadrovať za zvyšok ženského osadenstva, ale ešte nikdy mi pri pohľade na obnaženú mužskú hruď nenapadli žiadne superlatívy. Akurát som sa zamyslela, či je aj pánovo srdce teplé, ako jeho výstrih. V tomto prípade výnimočne neplatí "menej je viac", práveže naopak čím viac (látky), tým lepšie.





3. Slnečné okuliare

Všetky z nás dávno vedia, že tak ako správne zvolené líčenie, tak i vhodné doplnky dokážu podčiarknuť výsledný outfit. Je teda pochopiteľné, že vec, ktorá naozaj dokáže upútať našu pozornosť na prvý pohľad, sú slnečné okuliare. Tie dokážu o majiteľovi prezradiť aj to, že je zapálený cyklista, bežec alebo lyžiar, pretože bude mať na hlave určite tento model aj pri prechádzke mestom.





4. Kabelka/Pánska taška

Pri doplnkoch sa mi ešte žiada pozastaviť sa nad otázkou, ktorá už taktiež visí vo vzduchu nejakú dobu. Majú muži nosiť kabelky? Rozumiem problematike, že aj oni majú zoznam životupotrebných vecí, ktoré využívajú na dennej báze. Ale nič nepokazí deň tak, ako pohľad na pánsky zadok, na ktorom je v oboch vreckách "napchatý" celý majetok.





Taktiež nám vadí, ak pri celodennom výlete po Miláne musíme nášmu miláčikovi nosiť peňaženku, voňavku, mobil, prípadne fotoaparát. Je to však menšia bolesť ako crossbody kabelka zavesená na jeho ramene. Ak teda nie si Indiana Jones alebo Alan z filmu Hangover, skús inú alternatívu - možno nejaký štýlový ruksak.





5. Mini verzus Maxi



Na dĺžke naozaj záleží a reč je samozrejme o nohaviciach. Ak sú pánske šortky tak krátke, že máme životné obavy, či niečo neodhalia predčasne, tak je ich dĺžka naozaj nesprávna. Nohavice strihu "capri", ktoré zasa nie sú ani dlhé ani krátke, by si naše drahé milované polovičky mohli nechať. Avšak len na rúbanie dreva do krbu, v ktorom ich následne spália.

6. Náušnice

Tento trend patril kedysi k veľmi populárnym najmä medzi futbalistami. Boli to časy, kedy sa nás mladí športovci v ružových svetroch s vytŕčajúcou bielou polokošeľou snažili presvedčiť o svojom módnom vkuse. Doba nadrozmerných diamantových náušníc však už je (dúfajme) nenávratne preč a aj David Beckham pochopil, že "tudy cesta nevede". Všetkým mladým mužom by som veľmi rada touto cestou odkázala, že ak vaše meno nezačína Cristiano a nekončí Ronaldo, úrychlene si ju prosím vyberte a tvárte sa, že to bola len mladícka nerozvážnosť.



7. Pokrývka hlavy

Každá z nás máva občas deň, kedy sa nám nedarí upraviť vlasy ani na 26. pokus. V tom prípade existujú alternatívy ako šiltovka, klobúk, šatka alebo jednoducho neopúšťať domov. Netuším však, z čoho pramení rozhodnutie pánov kúpiť si pokrývku hlavy akou je baretka, prípadne klobúk s názvom "fedora". Dúfam, že tento omyl v pánskom šatníku dostatočne demonštrujem nasledujúcim obrázkom.



8. Vestička

Posledným dnešným bodom programu sú oblekové vesty. Svoj prívlastok dostali na základe odevu, s ktorým ich nosenie súvisí, teda oblekom. Prečo si teda k tomuto kusu oblečenia zvoliť tričko s krátkym rukávom? Naozaj netuším. Táto kombinácia nie je práve šťastnou a jednoznačne odporúčame si vestu odložiť naozaj na príležitosť, akou je napríklad svadba, kedy sa ako súčasť obleku hodí.

Takto nie

Takto áno





Je nejaký módny prešľap, ktorý by si aj ty odporučila mužom vyradiť zo šatníka? Podeľ sa s nami v komentároch.