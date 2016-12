Komu patril rok 2016? Týchto 13 žien si rozhodne zaslúži tvoju pozornosť

Vo svete existuje veľa inšpiratívnych žien, ktoré v roku 2016 opäť potvrdili, že my ženy, máme zaslúžené postavenie v spoločnosti a skutočne riadime svet. Ich kompletný menný zoznam by sme zostavovali asi veľmi dlho, preto sme vybrali aspoň 13 najdôležitejších, ktoré sa tento rok právom zapísali do novodobých dejín a zaslúžia si náš obdiv.

1. Hillary Clinton

Stala sa prvou ženou v histórii Spojených štátov, oficiálne nominovanou na prezidentskú kandidátku jednou z dvoch hlavných strán.





2. Samantha Bee

Ak si aj ty fanúšičkou amerických "late night shows", určite si pozri Full Frontal. Samantha je prvou a momentálne aj jedinou ženou s vlastnou reláciou v tomto žánri.





3. Katy Perry

Verejne darovala 10 tisíc dolárov a podporila tak neziskovú organizáciu Planned Parenthood, ktorá speváčku podľa jej slov naučila spoznať svoje telo a užívať si bezpečný sex, takže sa môže aj naďalej sústrediť na svoje sny.



4. Megyn Kelly

Verejne konfrontovala Donalda Trumpa jeho vlastnými slovami, ktorými sa ostro vyjadroval na adresu žien, za čo sa na neho následne zniesla vlna kritiky.



5. Shalom Blac

Obeť požiaru využila silu sociálnych sietí a vo svojich makeup tutoriáloch inšpirovala ľudí po celom svete. Videli sme množstvo videí, ktoré odhaľujú silu makeupu a to, aké kúzla dokáže, avšak Shalom nám ukázala úplne odlišný príbeh.





6. Simone Biles

Vo veku len 19 rokov si z letných olympijských hier v Riu odniesla 5 medailí. Mladá gymnastka sa tak postarala o nový americký rekord, v počte získaných medailí na jedných OH.

7. Emma Watson

Oslávila v poradí už druhý ročník kampane HeforShe, ktorá pokračuje v boji za rovnosť pohlaví. Emma sa snaži budovať komunitu, pozostávajúcu zo všetkých pohlaví, ktoré majú v spoločnosti rovnocenné postavenie i práva.



8. Ashley Graham

Ako prvá plus size modelka na titulke svetoznámeho časopisu Sports Illustrated, sa stala vzorom a dodala sebavedomie ženám, všetkých veľkostí a tvarov. Spoločnosť Mattel jej vyrobila dokonca vlastnú Barbie.



9. Noor Tagouri

Žurnalistka Noor sa objavila kompletne oblečená (včetne hijábu) v rožšírenom vydaní magazínu Playboy, ktorý predstavuje ženy, zasluhujúce sa o zmenu vo svete. Stala sa tak prvou ženou, ktorá sa objavila v magazíne so zahalenou hlavou.



10. Beyoncé

Svetoznáma speváčka vydala 45-minútový vizuálny album Lemonade, ktorý bol nominovaný na 4 ocenenia Emmy a vymenovaný albumom roka 2016 podľa časopisu Rolling Stones.



11. Nadia Murad

Verejne opísala nočnú moru, ako prežila zajatie a mučenie bojovníkov za Islamský štát. Stala sa aktivistkou za ľudské práva a bola nominovaná na Nobelovu cenu mieru.



12. Michelle Obama

Vystúpila s emotívnym prejavom, v ktorom kritizovala Donalda Trumpa, bez toho, aby ho priamo menovala a apelovala na to, že keď je niekto krutý a správa sa ako tyran, nesmieme klesnúť na jeho úroveň.





13. Ellen DeGeneres

Obľúbená americká moderátorka získala najvyššie občianske vyznamenanie - Medailu slobody, za zásluhy v oblasti komunity LGBT. Cenu jej odovzdal dosluhujúci prezident USA - Barack Obama.

Ktorá žena v roku 2016 inšpirovala teba? Podeľ sa s nami v komentároch.