Si aj ty milovníčkou seriálu Sex v meste? V tom prípade ti Carrie Dragshaw rozhodne zlepší deň

Ktorá z nás nemilovala dnes už kultový seriál Sex v meste? Novinárka Carrie Bradshaw sa so svojím vycibreným vkusom a troma najlepšími kamarátkami stala zdrojom večnej inšpirácie, či už v móde, kariére alebo v partnerských vzťahoch. (áno, každá chceme nájsť svojho pána Božského) A aj keď sa seriál z produkcie HBO už zopár rokov nevysiela, fanúšikov po celom svete má neustále. Dôkazom je aj Dan Clay, ktorý sa rozhodol na svojom instagrame vzdať hold našej obľúbenej seriálovej hrdinke. Začalo to ako nevinný halloweensky žart, keď sa Dan prezliekol do ikonickej ružovej TUTU sukne, nasadil si blond parochňu a obul zlaté lodičky. Od tohto momentu sa z Carrie Dragshaw stala senzácia a dokonca samotná Sarah Jessica Parker sa potešila instagramovému kontu, na ktorom sa objavujú satirické fotografie muža prezlečeného za našu obľúbenú módnu ikonu.

