Odvážny chalan pridal všetky svoje ex do skupinového chatu, aby im poprial Veselé Vianoce. O nadávky a hnev nebola núdza

Pamätáš si ten pocit, kedy si naposledy chcela spraviť niečo nesmierne milé a ústretové, no všetko sa nejakým spôsobom zvrtlo a ty si z toho vyšla ako ten najhorší človek na svete? Nuž, presne také niečo sa stalo aj Tomovi, ktorý vytvoril skupinový chat, kam popridával všetky svoje ex, aby im hromadne poprial tie najkrajšie Vianoce. Pritom si však už od začiatku koledoval, keďže konverzáciu drzo nazval "Merry ex-mas". Až na celú zvláštnu myšlienku skupinového chatu, sa Tom choval najlepšie ako vedel, no všetko vystrelilo proti nemu. Mimochodom, počúvali sme vaše názory na prekladané obsahy článkov, tak ak by si mal záujem o originál, nájdeš ho hneď pod preloženou konverzáciou.

Originálna verzia