Ktorí fešáci sa stali modelmi roka? Pripravte sa na poriadnu dávku sexepílu

Známy internetový portál zaoberajúci sa modelingom Models.com každoročne vyhlasuje najlepších modelov a modelky a končiaci sa rok 2016 nebol výnimkou. Ktoré krásky sa stali modelkami roka? Nuž, pred niekoľkými dňami sme si prinieslii článok, ktorý vám to ozrejmí. Poďme sa však teraz pozrieť na to podstatné, kvôli čomu ste klikli na článok. V Model of the Year Industry Awards hlasuje dokopy 250 osobností z módneho biznisu, od make-up artistov, hair stylistov, návrhárov, redaktorov a ďalších. Okrem nich sa hlasovania môžu zúčastniť čitatelia spomínaného webu a aj oni si môžu vybrať svojho modela roka.

Kto sa ním teda stal? Odborníci z módneho priemyslu vybrali fešáka menom Jordan Barrett. Ešte pred tým, než sa pustíte do hľadania jeho Instagramu, si o ňom napíšme aspoň pár slov. Jordan je rodený Austrálčan, no kvôli modelingovej kariére sa prisťahoval do New Yorku. Svojím chlapčenským vzhľadom akoby z 90-tych rokov očaril už mnoho významných fotografov, okrem iných aj Stevena Kleina, Maria Testina či Brucea Webera. Objavil sa aj na stránkach magazínu Vogue a na prehliadkach Balmain či Moschino. Sme si istí, že o ňom ešte budeme počuť.

Jordan Barrett