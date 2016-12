Zákazník sa v kaviarni stal svedkom roztomilého zrodu novej lásky. Celý jej priebeh pritom stihol sumarizovať na Twitteri

Nestáva sa každý deň, že si človek večer sadne do kaviarne a v priebehu nasledujúcich minút sa stane svedkom nečakaného zrodu novej lásky. Jerrymu Claytonovi sa to podarilo v americkom Brooklyne, keď sedel v kaviarni a popíjal kávu a aj napriek tomu, že sa tváril nezúčastnene, nemohol mu uniknúť rozhovor medzi pracovníčkou a pracovníkom prevádzky. Dievča sa svojmu kolegovi vyznalo z toho, že už šesť mesiacov sa jej strašne páči a zaskočený kolega nevedel, ako zareagovať, tak si odišiel celú situáciu rozmyslieť. Onedlho sa však vrátil a tomu, čo nasledovalo potom, už Jerry nemohol uveriť. Na záver si dokonca vyslúžil aj mafin ako odmenu za to, že vydržal reči personálu a vôbec sa nesťažoval. Jerryho pocity však boli po celý čas úplne odlišné a celú situáciu vtipne opisoval v sérii tweetov.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.