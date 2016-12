10 filmov, bez ktorých si nevieme predstaviť Vianoce. Každoročná klasika, ktorá nesklame

Majonézový šalát s kaprom sme už do seba natlačili. Darčeky sme rozbalili, na Instagram sme uploadli, čo sme si našli pod vianočným stromčekom (ozdobený stromček sme už pre istotu odfotili aspoň s týždňovým predstihom). Čo s voľným časom počas dlhých sviatočných večerov? Sú len dve skupiny ľudí: tí, ktorí po večeri vyberú do mesta a tí, čo spokojne odfukujú, trávia čas s rodinou a užívajú si vianočnú atmosféru v pohodlí domova. Ak patríš k tej pohodlnejšej určite si si aj tento rok užil v televízii nie jeden, ale hneď niekoľko filomv, ktoré každoročne počas Vianoc očakávame. Pohodlne sa usaďte, ideme na to.

Film, ktorý z vtedy len 10-ročného Macaulay Culkina urobil celosvetovú hviezdu. Príbeh o chlapcovi, ktorého najskôr zabudli počas vianočných sviatkov doma, aby ho o rok neskôr mohli v pokračovaní tejto úžasnej komédie namiesto Paríža nájsť po niekoľkých dňoch samého v New Yorku. Úloha malého Kevina McCallistera mu sadla tak, že žiadny ďalší film mu už podobný úspech nepriniesol. Úspešne rozbehnutú kariéru poznačili absurdné súdne ťahanice s rodičmi, ktorých viac ako vlastný syn zaujímali jeho astronomické honoráre. Nečudo, že dnes 36-ročný Culkin mal dlhé roky problémy s drogami, je rozvedený a pred niekoľkými rokmi bol zatknutý za držbu marihuany.

Film, ktorý patrí k Vianociam rovnako ako ryba so šalátom či vanilkové rožky. Česká klasika, ktorá aj dnes dáva mnohým dievčatám falošné ilúzie o tom, že aj dnes je možné veriť v šťastné konce. Bohužiaľ, väčšinou, keď stratíme v noci topánku, tak máme ďalší deň poriadnu opicu, nie princa pred dverami. Dvojica Libuše Šafránková a Pavel Trávniček dokázali stvárniť titulné postavy príbehu ako málokto iný pred nimi aj po nich. Aj vďaka nim sú Tri oriešky pre Popolušku tou najlepšou rozprávkou v našich končinách, ktorú ani po 43 rokoch od jej nakrútenia kvalitatívne nikto neprekonal a môžeme sa staviť, že ešte dlho ani nikto neprekoná.

Je ti teplo, dievčatko? A čo ti šije, hlupák starý? Príbeh o tom, že láske sa zabrániť jednoducho nedá. Príbeh o Rómeovi a Júlii vtedajšieho Sovietského zväzu v studenej ruskej zime. Príbeh o pracovitej Nastenke a narcistickom Ivanovi, ktorý až neskôr pochopil, čo je v živote skutočne dôležité. Pridajte k tomu škaredú Marfušu, zlú macochu a milovaného Mrázika, aby ste vytvorili tú pravú vianočnú atmosféru vo vašej domácnosti. Príbeh z roku 1964, ktorý baví ľudí aj dnes, a to naprieč generáciami. Darmo, vtedy ste pred zeleným plátnom toho veľa nakrúcať nemohli, a tak môžete na obraze vidieť pravú zimu za polárnym kruhom. Presne takú, v akej herci skutočne nakrúcali.

Matýsek se posral. Myslím, že viac nepotrebujete na to, aby ste vedeli, že táto nezabudnuteľná hláška pochádza z filmu, v ktorom herecký koncert trojica "otcov" - Július Satinský, Václav Postranecký a Pavel Nový, ktorým idylu pánskej jazdy pokazili ich milované manželky, ktoré im do opatery zverili ich rovnako milovaných potomkov. Pokus o zmysluplnú výchovu so svojráznymi výchovnými metódami je tým správnym liekom na akúkoľvek depresiu a počas vianočných sviatkov tým správnym doplnkom k vianočnému pečivu a vašim blízkym.

Tento film snáď nepotrebuje žiadne sprievodné slová. Čo herec, to skvelý herecký koncert. No mne osobne utkvel v pamäti najmä fenomenálny Jiří Kodet, v tom čase bojujúci so zákernou chorobou. Hoci už medzi nami nejaký ten rok nie je, spomienky na neho tu aj skrz tento výkon navždy ostanú. Pri tomto filme musím okrem hercov vyzdvihnúť aj režisérsku prácu Jána Hřebejka a najmä scenár Petra Jarchovského, ktorí sú zárukou toho, že sa dočkáme dobrého filmu. Koniec-koncov, naposledy sme to mohli vidieť aj pri Učiteľke. Povinná jazda nielen na Vianoce, ale kedykoľvek počas kalendárneho roka.

Musím sa otvorene priznať, že Jakubiskovu tvorbu veľmi nemusím. Ale na druhej strane mu nemožno uprieť, že ma na svojom konte niekoľko snímkov, ktoré po remeselnej tvorbe sú zvládnuté nadpriemerne a zapísali ho do análov slovenskej kinematografie. Jedným z týchto filmov je bezpochyby aj Perinbaba, adaptácia známej rozprávky z dielne nemeckých bratov Grimmovcov. Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že Jakubiskov rukopis známy z ďalších filmov sa nehodí do tvorby určenej primárne pre deti, môžeme byť radi, že sa niekto odhodlal sfilmovať komplikovaný príbeh doplnený nádhernými zábermi nášho Slovenska.

Klasika jak poctivé olšanské vínko. V jednom filme sa stretlo toľko hereckých legiend, že každá z nich by sama o sebe dokázala utiahnuť samostatný film. Adaptácia rozprávky Boženy Němcovej Soľ nad zlato v neprekonateľnej podobe s hereckým koncertom Jana Wericha a Vlastu Buriana. Nie je to len rozprávka o tom, že soľ je naozaj potrebná, ale najmä o láske, pravde a pevnosti rodinného kruhu. Ak svojmu priateľovi povieš, že ho máš rada ako soľ, zrejme neuspeješ, avšak táto legendárna veta predstavuje hlavné posolstvo snímky, ktorá ani po 62 rokoch od svojho uvedenia na filmové plátna neprestáva udivovať svojou nadčasovosťou a remeselnou dokonalosťou.

Presuňme sa ešte o dva roky pred film Byl jednou jeden král. Režisér Bořivoj Zeman, ktorý stal aj za týmto snímkov, sa rozhodol natočiť príbeh inšpirovaný knihou Boženy Němcovej rovnako ako v predchádzajúcom prípade. Príbeh o tom, čo chlap dokáže urobiť pre to, aby získal srdce svojej vysnívanej ženy. Neodporúčam preto pozerať tým ženám, ktoré majú za sebou čerstvý rozchod - mohol by sa totiž ozvať silný sentiment za nedávnou minulosťou. Tak či onak, je to príklad aj pre nás mužov - bojovať o vaše srdcia stoj čo stoj, aj keď to na prvý pohľad vyzerá beznádejne. Láska si už svoju cestičku nájde, pokiaľ to je danej dvojici zhora súdené.

Niektorí z vás možno budú namietať, čo ma, preboha, tento film spoločné s Vianocami? Pokiaľ sa bavíme o tom, že ide o sviatky pokoja a lásky, tak v takom prípade veľmi veľa. Pochopili to aj televízie, ktoré sa spomínaný snímok rozhodli počas Vianoc zaradiť do svojho vysielania. Príbeh o lekárovi, ktorý po nehode prišiel o spomienky na svoju minulosť, no napriek tomu dokáže liečiť, je zosobnením ľudskej nezlomnosti a viery, že na tomto svete ešte existuje ľudské dobro. Pokiaľ ste tento kultový film ešte nevideli, určite túto chybu ihneď napravte. Je možné, že sa v závere neubránite slzám. Hoci som muž, tiež som s tým mal problém.

Náš výber uzatvárame ďalšou Boženou Němcovou. Klasický príbeh, v ktorom nechýba nič, čo charakterizuje dobre známe rozprávky. Iste vám je príbeh tejto princezny dobre známy, preto si dovolím uzavrieť tento článok krátkym zamyslením - neviem, či je to len môj pocit, ale tie najlepšie rozprávky sa v našich končinách točili niekoľko desaťročí dozadu, keď čiernobiely obraz začal pomaličky vytláčať obraz farebný a na nakrútenie nadčasových snímkov nebolo potrebné minúť polovicu národného HDP na kvalitné CGI. Preto slovenskej a českej kinematografii do ďalších rokov pod pomyselný stromček želám, aby sa podarilo súčasným tvorcom vytvoriť také filmy, na ktoré bude o 50 rokov spomínať ďalšia generácia redaktorov Refresheru.

Ktorý film ťa počas týchto sviatkov potešil najviac a pozrieš si ho aj budúce Vianoce?