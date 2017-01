10 nezvyčajných modelov a modeliek: Vymykajú sa typickým ideálom krásy, no v brandži sú aj tak úspešní

Na našej stránke sa toho o modelingu popísalo mnoho a neustále si predstavujeme ďalšie tváre, ktoré stoja za pozornosť. Keď sa povie slovo modeling, mnohým z nás sa v hlave vynorí predstava krásky alebo krásavca s dokonalým telom a tvárou. Áno, vyzerajú úžasne a mnohí by sme chceli vyzerať ako oni. Dnes sa však pozrieme na modeling z trochu inej stránky a predstavíme vám 10 najnezvyčajnejších modelov a modeliek súčasnosti.

Nasledujúca desiatka ľudí sa rozhodla využiť svoje nedostatky vo svoj prospech a práve vďaka tomu sa stali úspešnými a uznávanými tvárami modelingu. Modelingový priemysel sa za posledné roky značne zmenil a stereotypný ideál krásy už nestačí. Dokonalosť skrátka nie je v móde a nasledujúci ľudia sú toho dôkazom. Dosť už bolo úvodných slov, poďme sa pozrieť na náš výber.

1. Molly Bair

Mnohí jej zvláštny vzhľad prirovnávajú k mimozemšťanovi. Áno, 19-ročná Američanka Molly Bair rozhodne nevyzerá ako Adriana Lima, no napriek tomu je v modelingu veľmi úspešná a kráčala na viacerých významných prehliadkach, napríklad aj pre značku Chanel, Kenzo, Miu Miu, Fendi, Dior či Prada. Prehliadku Chanel Couture dokonca uzatvárala vo svadobných šatách. Molly je navyše extrémne chudá a takmer dva metre vysoká. Kvôli jej atypickému vzhľadu si v detstve užila aj mnoho urážok, no v súčasnosti má státisíce obdivovateľov nielen na svojom Instagrame.

Fotka uverejnená používateľom @tokitoc_, Dec 24, 2016 o 11:01 PST

repost from the @thesocietynyc #ilovejustinpolanddigitals Fotka uverejnená používateľom Molly Bair (@molllsbair), Nov 10, 2014 o 3:03 PST

good morning world #attitude Fotka uverejnená používateľom Molly Bair (@molllsbair), Nov 23, 2014 o 7:49 PST

shoutout to @orley for taking me to my first cfda dinner! Fotka uverejnená používateľom Molly Bair (@molllsbair), Nov 3, 2015 o 7:28 PST

thank u Felix & Myles Fotka uverejnená používateľom Molly Bair (@molllsbair), Dec 22, 2016 o 10:00 PST

LOVE PROENZA congrats @proenzaschouler s/o @ashleybrokaw @mariecbchaix @hottattack @allegra_farina Fotka uverejnená používateľom Molly Bair (@molllsbair), Sep 17, 2015 o 6:53 PDT

2. Winnie Harlow

Kanadská modelka Winnie Harlow je už na našej stránke celkom známa a viackrát sme o nej písali. 22-ročná Winnie je dôkazom toho, že dokonalosť sa jednoducho nenosí. Modelka trpí chorobou zvanou vitiligo a ide o autoimunitné ochorenie, ktorého hlavným znakom je depigmentácia kože. Aj Winnie si v detstve užila množstvo škaredých slov na svoju adresu a kvôli ochoreniu bola v škole šikanovaná. Svoju chybičku krásy však premenila na prednosť a objavila sa napríklad v kampani pre Diesel, na titulkách viacerých prestížnych magazínov a stala sa ambasádorkou značky Desigual. Ešte pripájame jej Instagram.

frecks Fotka uverejnená používateľom ♔Don Pablo♔ (@winnieharlow), Dec 1, 2016 o 4:46 PST

Fav from @gqportugaloficial with @branislavsimoncik Fotka uverejnená používateľom ♔Don Pablo♔ (@winnieharlow), Dec 11, 2015 o 2:05 PST

That "I know you lyin" face Fotka uverejnená používateľom ♔Don Pablo♔ (@winnieharlow), Dec 13, 2016 o 1:51 PST

Look back at it Fotka uverejnená používateľom ♔Don Pablo♔ (@winnieharlow), Dec 6, 2016 o 7:55 PST

IRL Fotka uverejnená používateľom ♔Don Pablo♔ (@winnieharlow), Máj 31, 2016 o 7:39 PDT

- Glam by me As soon as I find the right brand to collab with, I'll give you guys your long awaited tutorial Fotka uverejnená používateľom ♔Don Pablo♔ (@winnieharlow), Nov 7, 2016 o 12:30 PST

Fotka uverejnená používateľom Nyne Diantre (@nynediantre), Dec 23, 2016 o 10:23 PST

3. Melanie Gaydos

28-ročná modelka Melanie Gaydos je čiastočne slepá a trpí ochorením ektodermálnej dysplazie, ktoré zapríčiňuje rôzne abnormality v raste vlasov, nechtov, zubov, chrupaviek alebo kostí. Absolvovala vyše 30 operácií, no ani to ju nezastavilo v tom, aby sa stala modelkou. Tejto profesii sa začala venovať počas štúdia umenia na vysokej škole, keď reagovala na inzerát hľadajúci jedinečných ľudí pre módnych fotografov. A urobila dobre, keďže vďaka modelingu sa stala sebavedomejšou, silnejšou a šťastnejšou osobou. Objavila sa napríklad vo videoklipe kapely Rammstein a pózovala pred objektívom mnohých známych fotografov.

Bye bye LA, hello London !!! <3 Ph. @graphicsmetropolis @michellehebertofficial @abookof.us #melaniegaydos Fotka uverejnená používateľom Melanie Gaydos (@melaniegaydos), Okt 23, 2016 o 6:51 PDT

A few weeks ago for @fkatwigs #thewidowseries #widowseries Fotka uverejnená používateľom Melanie Gaydos (@melaniegaydos), Nov 16, 2016 o 5:13 PST

Ph. Lisa Klappe @h0les_eyewear #melaniegaydos Fotka uverejnená používateľom Melanie Gaydos (@melaniegaydos), Okt 30, 2016 o 12:31 PDT

Fotka uverejnená používateľom Melanie Gaydos (@melaniegaydos), Jan 3, 2017 o 11:33 PST

BTS @graphicsmetropolis @michellehebertofficial <3 #melaniegaydos Fotka uverejnená používateľom Melanie Gaydos (@melaniegaydos), Okt 3, 2016 o 10:18 PDT

4. Shaun Ross

25-ročný model sa zapísal do dejín ako prvý afroamerický albín venujúci sa modelingu. Rodák z Bronxu v detstve bojoval s narážkami, že je škaredý a nikdy by si ani nepomyslel, že sa stane modelom. Keď mal 16 rokov, na Youtube ho objavili v tanečnom videu. Okrem modelingu sa venuje herectvu a tancu. Objavil sa v britskom GQ, talianskom Vogue, i-D Magazine a takisto zažiaril na prehliadkach Givenchy a Alexander McQueen. Shaun sa taktiež zapája do rôznych kampaní proti šikanovaniu.

Take a bite @crom_magazine Fotka uverejnená používateľom Shaun Ross (@shaundross), Sep 5, 2016 o 11:49 PDT

It's Harley & Joker situation for #AlexKatz x @hm Fotka uverejnená používateľom Shaun Ross (@shaundross), Dec 1, 2016 o 9:59 PST

So honored to be apart of this with @iamnaomicampbell @indialove @kendalljenner @iamwill for the new @iamplusofficial BUTTONS campaign. Creative directed by the legendary @andreltalley in Bio Fotka uverejnená používateľom Shaun Ross (@shaundross), Nov 2, 2016 o 11:46 PDT

It doesn't matter what they have or what you lack, there can only be one you so never forget it! Fotka uverejnená používateľom Shaun Ross (@shaundross), Nov 15, 2016 o 12:43 PST

Fotka uverejnená používateľom Shaun Ross (@shaundross), Dec 24, 2016 o 3:02 PST

Fotka uverejnená používateľom Shaun Ross (@shaundross), Sep 25, 2016 o 11:04 PDT

5. Casey Legler

Na prvý pohľad sa vám na tomto modelovi nemusí zdať nič zvláštne. Až kým nezistíte, že Casey Ledger je v skutočnosti žena. 39-ročná Casey je prvá žena, ktorá sa upísala pod agentúru Ford Models medzi mužských modelov. V pánskom oblečení sa cíti komfortne a uvidíte ju predvádzať výlučne na pánskych prehliadkach. Na mnohých fotografiách pózuje v dokonalom obleku s cigaretou v ruke. V mladosti sa venovala plávaniu a zúčastnila sa aj Letných olympijských hier v Atlante v roku 1996.

Fotka uverejnená používateľom Ebphonehome (@ebphonehome), Mar 14, 2015 o 6:58 PDT

Fotka uverejnená používateľom Anna | Anya (@lizifly), Nov 20, 2016 o 12:29 PST

Fotka uverejnená používateľom Exposure NY (@exposure_ny), Okt 13, 2015 o 11:19 PDT

CASEY LEGLER @leglercasey for M Le Monde out today @m_magazine Fashion Director Aleksandra Woronieka @aleksworo Hair by Odile Gilbert @odilegilbert_official #CaseyLegler #PeterLindbergh @2bmanagement @gagosiangallery Fotka uverejnená používateľom Peter Lindbergh (@therealpeterlindbergh), Okt 9, 2015 o 8:23 PDT

6. Andreja Pejic

Modelka Andreja Pejic sa narodila ako muž Andrej. Pochádza z Bosny a Hercegoviny, no keď bola dieťa, s rodinou emigrovali do austrálskeho Melbourne. Andreja je asi najznámejšou transgender modelkou sveta a už odmalička snívala o tom, že sa stane ženou. Je vôbec prvou transgender modelkou, ktorá sa objavila v americkom Vogue, a ktorá sa stala hviezdou kozmetických kampaní. V roku 2014 dokončila svoju premenu z muža na ženu.

I'm extremely shy #Outtake Fotka uverejnená používateľom Andreja Pejic (@andrejapejic), Nov 14, 2015 o 4:39 PST

Beeeee somebody baby Fotka uverejnená používateľom Andreja Pejic (@andrejapejic), Okt 12, 2015 o 11:39 PDT

If you want to see girl next door, go next door. Fotka uverejnená používateľom Andreja Pejic (@andrejapejic), Dec 15, 2016 o 4:38 PST

Love Long Distance Fotka uverejnená používateľom Andreja Pejic (@andrejapejic), Mar 25, 2016 o 10:11 PDT

Can't wait to see my @makeupforeverofficial family again and learn new tricks. Fotka uverejnená používateľom Andreja Pejic (@andrejapejic), Dec 17, 2015 o 6:27 PST

Into superstitions black cats and voodoo dolls. Fotka uverejnená používateľom Andreja Pejic (@andrejapejic), Okt 28, 2015 o 7:15 PDT

Fotka uverejnená používateľom Andreja Pejic (@andrejapejic), Okt 25, 2016 o 8:09 PDT

7. Tess Holliday

Články o plus size modelkách na našej stránke vždy strhnú búrlivú diskusiu. Americká modelka Tess Holliday vyhlasuje, že aj ľudia s nadváhou môžu byť zdraví a že každý by mal mať svoje telo rád také, aké je. Na Instagrame má 1,4 milióna followerov a často prispieva fotografiami v spodnej bielizni. Považuje sa za feministku. Je matkou dvoch detí a mnohí ľudia na sociálnych sieťach jej vyčítali, že nadváha môže byť nebezpečná pre tehotenstvo. Tess rozhodne nesúhlasí a kde je pravda, môžete posúdiť sami.

Pretty in love with this look from my #mblmxtess collection that is available now in @penningtons stores & online Bodysuits are a staple in my closet, & this one is my new favorite! ⬆ Link in my bio to shop #effyourbeautystandards @milkmodelmanagement Fotka uverejnená používateľom Plus Model✖ Mom ✖ Feminist (@tessholliday), Júl 15, 2016 o 9:33 PDT

New arrivals from my #mblmxtess line are available now in @penningtons stores & online including this fringe top & distressed jeans✌ I had so much fun designing this too & twirling in it on set Link in my bio & sizes up to 5x @penningtons #effyourbeautystandards Fotka uverejnená používateľom Plus Model✖ Mom ✖ Feminist (@tessholliday), Jún 29, 2016 o 1:37 PDT

Rainy day = stay in & play Hair by @hisvintagetouch Makeup by @shablamgela Bodysuit is from my collection with @penningtons #mblmxtessholliday #effyourbeautystandards Fotka uverejnená používateľom Plus Model✖ Mom ✖ Feminist (@tessholliday), Jan 12, 2017 o 6:44 PST

Feelin' myself 2k17 Bodysuit is #mblmxtessholliday avail at @penningtons @milkmodelmanagement #effyourbeautystandards #slayformilk by @chrisnichollsphotography Makeup @juliecussonmakeupartist Hair @justinggg Fotka uverejnená používateľom Plus Model✖ Mom ✖ Feminist (@tessholliday), Jan 19, 2017 o 1:22 PST

When your glam team just shows up to work & you are feelin' yourself Makeup @beauteousmax Hair @damianmonzillo @refinery29 #seethe67 Fotka uverejnená používateľom Plus Model✖ Mom ✖ Feminist (@tessholliday), Okt 26, 2016 o 6:23 PDT

8. Erika Ervin

Američanka Erika Ervin sa v roku 2011 zapísala do Guinessovej knihy rekordov ako najvyššia profesionálna modelka sveta. S jej výškou 201,66 centimetrov by sme asi ťažko hľadali vyššiu. V roku 2014 sa Erika priznala, že v minulosti bola mužom. Zmenu pohlavia podstúpila už v roku 2004, no donedávna to držala v tajnosti. Okrem modelingu sa venuje aj herectvu, mohli ste ju vidieť napríklad v seriáli American Horror Story.

Fotka uverejnená používateľom Erika Ervin (@erika_ervin), Nov 12, 2014 o 4:44 PST

Fotka uverejnená používateľom Erika Ervin (@erika_ervin), Nov 10, 2014 o 7:52 PST

Fotka uverejnená používateľom Bex Cotterill (@becky_1994x), Dec 15, 2014 o 3:15 PST

Fotka uverejnená používateľom Bex Cotterill (@becky_1994x), Dec 6, 2014 o 9:53 PST

9. Madelaine Stuart

20-ročná Austrálčanka Madeline Stuart uskutočnila svoj modelingový debut v roku 2015 na newyorskom fashion weeku a stala sa tak prvou modelkou s Downovým syndrómom. Z jej webovej stránky sa dozvedáme, že by rada zmenila spoločenské vnímanie krásy. Na newyorskom týždni módy sa objavila dokonca viackrát a je vidieť, že modeling je jej splneným snom.

Fotka uverejnená používateľom Madeline Stuart (@madelinesmodelling_), Okt 3, 2016 o 5:52 PDT

Fotka uverejnená používateľom Madeline Stuart (@madelinesmodelling_), Máj 30, 2016 o 5:36 PDT

Fotka uverejnená používateľom Madeline Stuart (@madelinesmodelling_), Apr 24, 2016 o 4:53 PDT

Fotka uverejnená používateľom Madeline Stuart (@madelinesmodelling_), Sep 8, 2016 o 8:25 PDT

Fotka uverejnená používateľom Madeline Stuart (@madelinesmodelling_), Okt 31, 2016 o 4:23 PDT

10. Rick Genest

Na záver sa ešte pozrieme na modela, ktorého iste mnohí poznáte a v našom zozname nemohol chýbať. Stačí jeden pohľad a hneď vám bude jasné, prečo je 31-ročný Kanaďan prezývaný ako "Zombie Boy". Prostredníctvom Facebooku ho v roku 2011 objavil vtedajší kreatívny riaditeľ značky Mugler, ktorý spolupracoval napríklad so speváčkou Lady Gaga. Rickovi sa vďaka tomu otvorili dvere do modelingu a v tom istom roku už otváral prehliadku Mugler. Veľkú popularitu mu taktiež priniesol videoklip, v ktorom sa objavil po boku Lady Gaga.

Fotka uverejnená používateľom Zombie Boy (@rickgenestofficial), Aug 24, 2016 o 6:46 PDT

Fotka uverejnená používateľom Zombie Boy (@rickgenestofficial), Okt 20, 2013 o 4:18 PDT

Fotka uverejnená používateľom Zombie Boy (@rickgenestofficial), Jan 18, 2014 o 2:24 PST

Fotka uverejnená používateľom Zombie Boy (@rickgenestofficial), Jan 6, 2016 o 2:21 PST

Fotka uverejnená používateľom Zombie Boy (@rickgenestofficial), Mar 5, 2014 o 3:01 PST

Fotka uverejnená používateľom Zombie Boy (@rickgenestofficial), Jan 13, 2016 o 12:06 PST

Fotka uverejnená používateľom Zombie Boy (@rickgenestofficial), Aug 11, 2016 o 8:52 PDT

Fotka uverejnená používateľom Zombie Boy (@rickgenestofficial), Jún 25, 2014 o 3:10 PDT