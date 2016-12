Aké novoročné predsavzatia si dávame každý rok? Toto je 7 najčastejších, ktoré sa nám nedarí plniť

Opäť sa nám blíži odpočítavanie posledných sekúnd roka, buchnutie šampusu a extrémne rýchly prestrih v našej hlave, podobný tomu v Armagedone, keď Bruce Willis stlačil gombík. Všetkého čo sa nám za posledný rok podarilo, ale taktiež všetkého, čo sme skúsili a nevyšlo. Nie je teda žiadnym tajomstvom, že väčšina z nás je najviac premotivovaná práve na začiatku nového roka s pocitom, že máme čistý štít a začíname odznova. Zostavujeme si enormne dlhý zoznam novoročných predsavzatí, avšak dopadá to každý rok úplne rovnako. Neúspešne.

Konečne prestanem fajčiť

Cigarety. Krabička, ktorá niektorým z nás pomáha zvládať každodenný stres a niektorým robí spoločnosť od rannej kávičky, cez obednú prestávku až po večerný pohár ružového. Okrem toho, kde inde sa zoznámiš s novými kolegami z kancelárie a kde sa dozvieš klebety o nových spolužiačkach ako na jednej "zdravotnej?" Je to súčasť dňa, vďaka ktorej sa stávame my súčasťou kolektívov a práve preto býva častokrát nemožné s týmto neduhom prestať. O čo ťažšie je tvoje odhodlanie dodržať, keď ťa niekto hneď v prvý deň roka vytočí do vývrtky.

Budem menej piť

Samozrejme alkoholu. Zobudiť sa hneď 1.1. na silvestrovskej chate, prikrytá mikinou na zemi, s opicou a zasušenými zvyškami jedla vo vlasoch, je priam ukážkovým príkladom, akou cestou sa bude toto predsavzatie uberať. Možno len stačí poľaviť v nárokoch a tento rok si sľúbiť, že sa neopiješ tak, že stratíš po ceste domov mobil. Alebo, že nepôjdeš každý piatok domov z mesta za svitania, bez bundy, kabelky alebo dokladov a ráno po otvorení messengeru nebudeš ľutovať svoju existenciu.





V zdravom tele zdravý duch

Začal január a všetky fitká praskajú vo švíkoch. Každoročná klasika. Aj ty patríš do skupiny, ktorá si 1.1. po dojedení polnočnej kapustnice a 4 rezňov povie: „Od nového roka sa budem stravovať lepšie a jedálniček doplním o zdravé potraviny, veľa zeleniny a ovocia, menej sladkostí a vyprážaného. A samozrejme, začnem chodiť na jógu a do fitka.“ Paradoxom je to, že ak sme s niečim nespokojné, mali by sme to začať riešiť bezodkladne a nie od nového roka. Naopak smutné je to, že niektoré z nás nezačnú ani od pondelka, ani od januára, ani nikdy. Maximálnou zmenou je akurát to, že keď sa v sobotu ráno po ceste z klubu zastavíme na bagetke s majonézou, dáme si celozrnnú a hashtag #summerbody si odložíme zasa o rok. A náš vrcholový športový výkon? Začína aj končí pri stiahnutí appky, ktorá "trackuje" beh, ale aj v júni nám tam svieti jedna veľká nula.

Virtuálny svet náš každodenný

Veľa z nás po tom túži, chce to spraviť, chce odísť, ale nevie ako. Reč je o sociálnych sieťach, od ktorých je stále čoraz viac ľudí závislých. Po tom, ako si necháme facebookom spraviť krátky video zostrih z nášho roka si povieme, že tam budeme chodiť už iba kvôli škole, začneme to obmedzovať alebo si účet úplne zrušíme. Ale koľkým z nás sa to naozaj podarí? Niektoré známe osobnosti ako Ed Sheeran, Justin Bieber alebo Selena Gomez si zrušili konto alebo obmedzili pridávanie príspevkov na sociálne siete, pretože si uvedomili, že to je obrovský zásah do ich súkromia. Je však iba na nás, čo všetko chceme verejnosti ukázať a naopak, čo si chceme nechať pre seba. Čo by ste povedali na malú výzvu, každý večer si namiesto facebooku otvorte buď svoju obľúbenú alebo úplne novú knihu, ktorá vám dá určite viac ako status vašej susedky z detstva.

Šťastie v hre, nešťastie v láske

Nájdem si už konečne poriadneho chlapa s veľkým CH, ktorý bude pozorný, citlivý, milý, zábavný, len pozor dámy, aby z neho nebola skôr kamarátka na nákupy. Veľa z nás si hovorí, že sa vykašle na tie nepodarené vzťahy, ktorých životnosť končí maximálne po mesiaci a bude sa sústrediť na niečo, čo má perspektívu do budúcna. Áno, najlepšie na seba, pretože to je to najlepšie, čo môžeš pre svoje šťastnejšie "ja" spraviť.

Status nákupnej maniačky

Terminál v tvojom obľúbenom obchode ti ukazuje nedostatok finančných prostriedkov a ty sa čuduješ, prečo asi. No možno preto, že máš v šatníku asi tak tisíc šiat, niektoré dokonca ešte s cenovkami. Dobre vieš, že novoročné predsavzatie "prestanem toľko nakupovať a začnem si šetriť" ti asi veľmi dlho nevydrží, teda pokiaľ nezatvoria všetky tvoje obľúbené obchody. Správna cesta je možno niekde úplne inde. Skús sa postaviť pred svoj šatník a pretrieď si veci, ktoré už naozaj nosiť nebudeš a vyraď aj všetko to, čo už dva roky neoblečieš. A pri každom ďalšom hysterickom prepadnutí obchodu si stokrát rozmysli, či to tvoj šatník a hlavne tvoja kreditka prežije.

Ži, ako by to mal byť tvoj posledný deň

Každý deň sa budem snažiť všetko vyriešiť s úsmevom, budem myslieť pozitívne a budem situácie zvládať s chladnou hlavou. Tak toto predsavzatie, žiť každý deň tak, akoby bol ten posledný, vyhráva podľa nás medailu za najčastejšie nesplnené predsavzatie roka. Načo si vôbec takéto predsavzatia dávať? Malo by byť automatické, že si si budeme užívať každý deň a nebudeme sa hádať kvôli banalitám, ktoré sa skôr či neskôr vyriešia, ale nie je. Preto začni aspoň tým, že každý deň v duchu poďakuješ, za čo všetko si vo svojom živote vďačná.

Aké novoročné predsavzatie máš na svojom zozname ty? Podeľ sa s nami v komentároch.