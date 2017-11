Sedem vecí, ktoré ženy taja pred mužmi. K tomuto sa partnerovi rozhodne nikdy nepriznáme

Aj tak úprimné stvorenia, akými ženy sú, musia niekedy svojmu partnerovi povedať polopravdu, neúplnú informáciu alebo milosrdnú lož. Sú veci, ktoré by jednoducho naše mužské polovičky nepochopili, aj napriek ich prirodzenému intelektu. Poďme si možno trochu úsmevne opísať situácie, do ktorých sa počas svojho vzťahu určite dostala nejedna žena a bola „nútená” dopustiť sa aj takého zločinu, akým je tajomstvo alebo klamstvo.

Váha

No tak ako povedzme si pravdu, v očiach svojho partnera vážime vždy o dve kilá menej a zaokrúhlujeme smerom nadol. Nosíme menšie konfekčné veľkosti, a keď nám náhodou ide kúpiť darček na Vianoce a spýta sa, či skutočne nosíme XS, odpovieme, nech nám kúpi oversized sveter alebo zaplatí poukážku. Ženy sú na svoje „obliny” háklivé a pokiaľ z jeho úst vyjde čo i len zo srandy veta „Zlato, ty si tuším pribrala”, vo vrecku sa nám otvára nožík. Láska, neláska, máme svoje hranice. A tie sa na kilá nemerajú.

Pravda o tom, čo sa skutočne preberie na káve s kamoškami

Poznáš ten pocit, keď vypadneš na dlhoočakávanú kávu so všetkými svojimi BFF, na ktorej sa dohadujete rok a konečne vyjde? Určite nebudete preberať kvantovú fyziku ani aktuálne politické kauzy a už vôbec nie ako dopadol posledný zápas FC Barcelona proti Real Madrid. Tento rituál je vysoko rádioaktívny proti všetkým mužským vplyvom a to, čo odznelo v utorok po robote na káve, alebo v piatok večer na víne ostane navždy v ženských memoároch. Pokojne tam môže odznieť niekoľko vulgárnych nadávok práve aj na meno milovaného partnera hneď potom, ako sa s ním láskyplne jeho frajerka rozlúči v byte a odíde za kamoškami. Nie sme falošné, len sa potrebujeme vyrozprávať. Niekomu, kto to pochopí a vedz, že partner niektoré veci nepochopí ani keby si dal voperovať do hlavy ženský mozog.

Vzťahy na pracovisku

V škole, na pracovisku, vo fitku alebo dajme tomu na nejakých kurzoch sa udeje všeličo. Je to vymedzený priestor ľudí, ktorý sa na tejto pôde častokrát správa trochu inak ako v civile. Nemusí ísť o pretvárku, ľudia sa snažia na pracovisku vychádzať s kolektívom, čo ich vzájomne utužuje, vytvárajú sa putá, vznikajú úsmevné a niekedy trápne situácie, ktoré sú chápané len interne. Stalo sa ti niekedy, že si na firemnú párty pozvala svojho priateľa? Možno ihneď zapadol, no rozhodne sa necítil najkomfortnejšie. V komunite ľudí, ktorí dennodenne prichádzajú do kontaktu niekedy vzniknú aférky, „tajné” kávičky, pozvania na večeru a možno niečo vyhrotenejšie v zadnom priestore pri kopírke (to sa často deje vo filmoch), čo by si asi len veľmi nerada priznala svojmu partnerovi. A preto na otázku „ako bolo dnes v robote zlato” častokrát príde dpoveď - v pohode.

Počet sexuálnych partnerov

Muži majú niekedy utkvelú predstavu o svojej priateľke, a nejeden si dokonca zvykne nahovárať, že v jej živote je jediný. Každopádne, väčšina mužov sa zhoduje v tom, že počet sexuálnych partnerov žien väčší ako je 10, samozrejme záleží aj od veku dotyčnej, je už veľa. Na ich sklamanie musíme tvrdiť, že určite nie každá žena sa zmestí do jednociferného čísla a pre pokoj na duši, je veľa žien „nútených” klamať. Ty si môj šiesty, piaty, druhý, bla bla…a pri tom v jej denníčku je počet strán menší ako doterajších milencov. Nuž, milosrdná lož je niekedy cesta k pokojnej domácnosti.

Stav účtu

Je dokázané, a teraz tu nebudem vyťahovať štúdie, že ženy pred partnermi taja svoj plat a stav účtu. Aj v prípade, že je príliš vysoký (veď, prečo by mal vedieť môj partner, že mám na účte viac ako on a som až príliš samostatná) aj v prípade, že je v mínuse (čo by bola možno trošku hanba). Je to niečo ako tabu, pár čísel, ktoré by muž nemal nikdy vidieť. To, samozrejme, neplatí o jeho účte. Ten by mal byť vycapený každý deň na chladničke aj s povoleným debetom. Srandujem. Jedine, že by nie.

Skutočné sexuálne túžby

V ordinácii psychológov sa vraj často striedajú ženy, ktoré sú frustrované svojim sexuálnym životom. To som tiež, samozrejme, niekde čítala. V dlhotrvajúcom, vrúcnom a vernom vzťahu, dvaja ľudia niekedy prídu do fázy, kedy jednoducho niečo začne nepríjemne stagnovať. Možno sa začnú nudiť, možno jeden z ich začne po dlhej dobe pozerať porno a zistí, že sa dajú robiť aj iné polohy ako tie, čo už osem rokov. V každom prípade, dvaja ľudia, čo sa ľúbia minimálne tak, ako to prezentujú na sociálnych sieťach, by si mali vedieť spolu sadnúť a poroprávať sa práve aj o takejto intímnej téme.

Nevera

Veď prečo by mal vedieť partner, čo si robila v sobotu v noci, keď on bol s kamošmi na pive? Žartujem. Ale aj toto patrí medzi top 7 vecí, ktorými sa ženy rozhodne nechvália. Ak už sa žena niekedy zníži k tak ohavnému činu, akou je nevera a svojho partnera naozaj miluje, bude sa snažiť to vytesniť v prvom rade zo svojej hlavy a nie mu to ešte aj vešať na nos. Legendy však hovoria, že existujú silné ženy, ktoré sa k nevere priznali. Takým gratulujeme a veríme, že ich partner to prekusol a naďalej žijú šťastne až…

S ktorým bodom súhlasíš najviac? zobraziť výsledkyskryť výsledky Váha Pravda o tom, čo skutočne sa preberá na káve s kamoškami Vzťahy na pracovisku Počet sexuálnych partnerov Stav účtu Skutočné sexuálne túžby Nevera Váha 8 hlasov Pravda o tom, čo skutočne sa preberá na káve s kamoškami 8 hlasov Vzťahy na pracovisku 8 hlasov Počet sexuálnych partnerov 9 hlasov Stav účtu 3 hlasy Skutočné sexuálne túžby 3 hlasy Nevera 13 hlasov