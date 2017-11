Victoria's Secret Fashion Show 2017 je už tu. Ako to vyzerá pár dní pred najkrajšou prehliadkou roka?

Victoria's Secret Fashion Show 2017 je už predo dvermi. V pondelok, teda 20. novembra, sa v čínskom Šanghaji uskutoční najočakávanejšia prehliadka roka a my sme vás už o všetkom podstatnom informovali prostredníctvom viacerých článkov. Iste viete, že sa jej zúčastnia najkrajšie modelky sveta ako napríklad Adriana Lima, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Taylor Hill, Josephine Skriver, Romee Strijd a mnohé ďalšie krásky. Pred pár hodinami boli prostredníctvom oficiálneho Instagramu Victoria's Secret predstavení hudobní vystupujúci, ktorí budú sprevádzať modelky na móle a svojimi číslami oživia celú šou. Tešiť sa možeme na štyri mená - Harry Styles, Miguel, Jane Zhang a Leslie Odom Jr.

Minuloročná prehliadka sa konala v Paríži a všetky modelky na ňu leteli spoločným private jetom. Tento rok je to trochu inak. Modelky do Číny prileteli osamote alebo v menších skupinkách a o svoj každý krok sa nezabudli podeliť prostredníctvom Instagramu. My samozrejme všetko pozorne sledujeme, aby sme vám mohli priblížiť, ako to vyzerá pár dní pred najkrajšou prehliadkou.

Vždy usmiata Josephine Skriver nás potešila takouto fotkou.

Na poslednom fittingu sa ukázala vo vydarenom čierno-bielom outfite.

Romee Strijd sa od leta venuje vlogovaniu a zo Šanghaja prinesie vlog, na ktorý sa už nesmierne tešíme.

Keď sa už nevieš dočkať prehliadky.

Romee a Jasmine Tookes

Martha Hunt a Elsa Hosk leteli do Šanghaja spolu.

Modelky nezabúdajú na cvičenie ani tesne pred prehliadkou.

Alessandre Ambrosio na palube robila spoločnosť jej dcérka.

Devon Windsor a jej airport style.

Taylor Hill takisto zvolila pohodlný outfit.

Herieth Paul v červenom.

Cindy Bruna

Modelky sa dnes zoznamujú s prehliadkovým mólom a z fotografií môžeme usúdiť, že asi prekoná aj to minuloročné.

A ako sa balia Victoria's Secret modelky?

Gizele Oliveira, ako inak, od hlavy až po päty v oblečení od Victoria's Secret.

Prehliadky sa tento rok zúčastní 55 modeliek z 20 krajín sveta.

Krásky sa nezabudli podeliť ani o pár selfie fotiek.

Tak čo, tešíte sa na tohtoročnú VS Fashion Show? Vysielať sa bude už 28. novembra.

