Veronika spovedá inšpiratívnych hostí so zaujímavými osudmi a my odteraz budeme pri tom. Poď sa s nami pozrieť na úspešné SIT DOWN Stories

S Freshfem chceme podporovať zaujímavé projekty a teda tie, ktoré nás hlavne niečím inšpirujú. Už dávnejšie sme robili rozhovor so sympatickou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou, ktorá nedávno rozbehla talk show s veľmi príjemným konceptom, kde si pozýva troch hostí, ľudí s nezvyčajnými osudmi, úspešné ženy so silnými príbehmi. Spovedá ich pred hosťami, medzi ktorými môžeš sedieť aj ty.





„S myšlienkou SIT DOWN Stories za mnou prišli tri organizátorky, ktoré chceli urobiť program postavený na zaujímavých rozhovoroch. A vybrali si mňa. Najprv som si to nevedela predstaviť, pamätám si ten telefonát v práci, kde na mňa organizátorka Hanka vychrlila prílev slov a ja som si hovorila, že to je sci-fi. No stretli sme sa a zrazu som sa pristihla, ako si píšem do diára dátum prvého vystúpenia. Bola som teda k tomu zľahka dokopaná, ale tak šarmantne, že som sa hneď namotala. To by ste museli zažiť tie organizátorky, ony by na Antarktíde predali klimatizáciu!” prezradila nám Veronika.

Najbližší termín SIT DOWN Stories sa koná 22. novembra a teda už túto stredu v Luna bare v bratislavskom hoteli Kyjev. Tentokrát vystúpi veľmi zaujímavá žena Júlia Jánošíková, ktorá sa ako prvá učiteľka z našej krajiny dostala priamo do NASA. Ďalšími hosťami budú Marián Mitaš, ktorý patrí medzi najobľúbenejších slovenských hercov a moderátorov a Peter Letovanec, trubkár a spevák v jednej osobe, ktorému už ako 10-ročnému učaroval zvuk Louisa Armstronga a Milesa Davisa.

