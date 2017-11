Česi založili projekt, vďaka ktorému môžeš mať vlastné štrikované ponožky od babičky. Každý pár je skutočný originál

Pre generáciu našich babičiek je štrikovanie úplne bežnou činnosťou i záľubou, väčšina z nich ho ovláda a svojimi výrobkami už obdarovala celú rodinu aj svojich známych. Možno sa už aj tebe stalo, že ti babička na Vianoce či narodeniny podarovala vlastnoručne uštrikované ponožky či svetre. Takýto darček sa však nie vždy stretne s nadšenou reakciou. No to, nad čím niektorí ohŕňajú nosom, je v susednom Česku trendom. Postaral sa o to zmysluplný projekt Ponožky od babičky. Vďaka nemu môžeš mať hand-made štrikované ponožky, aj keď už vlastnú babičku nemáš alebo sa práve tvoja stará mama pleteniu nevenuje.

Poctivé štrikované ponožky sú nielen mäkké a pohodlné, ale v zime skvelo zahrejú. A vôbec nemusia vyzerať zle, práve naopak. Projekt Ponožky od babičky doň zapojil tie najpovolanejšie - samotné babičky. Tie tak môžu množstvo voľného času tráviť svojou obľúbenou činnosťou, pretože ich výrobky sú žiadané, a ešte si aj čo-to zarobia. Pre veľa z nich je to k slabému dôchodku príjemné „vreckové“. Peniaze z predaja ponožiek však putujú nielen samotným babičkám, ale aj na aktivity v centre pre seniorov.

Celý projekt má okrem toho aj ekologický rozmer. Vďaka nemu sa zbiera a recykluje nepotrebná vlna, ktorá by inak skončila zrejme na smetisku. Viac ako 200 babičiek z celej Českej republiky z nej tak vytvára veselé, kvalitné a teplučké ponožky. Čo babička, to iný osobitý štýl, a tak je každý pár skutočný originál rôznych veselých farieb. Navyše, na ponožkách nechýba meno autorky na etikete. Ponožky sa dajú zohnať na e-shope, rôznych trhoch či u zmluvných predajcov.

V rámci tohto projektu pritom nejde len o kúpu samotných ponožiek. Ženy, ktoré pletú, totiž nie sú anonymné, zákazník presne vie, kto mu ponožky uplietol, a to nielen podľa spomínanej etikety. Funguje to tak, že záujemca si môže ponožky vybrať a kúpiť v e-shope, no okrem toho si môže pozrieť aj to, odkiaľ jednotlivé babičky pochádzajú a aký je ich životný príbeh.

Napríklad pani Jarmila sa zverila, že pletenie je pomáha v tom, aby doma nesedela len tak na prázdno. Keďže jej už neslúžia nohy, vonku sa už takmer nedostane. Pletenie jej tak pomáha zahnať nudu a skrátiť si veľa voľného času, čo má.

Babičku Marie pletenie tiež veľmi baví. No veľmi sa jej zídu aj peniaze, ktoré vďaka tomuto projektu zarobí. „Ponožky som pre vás začala pliesť preto, aby som si mohla kúpiť niekedy aj mäso,“ priznala. V živote si pritom toho vytrpela už dosť. Jej manžel si rád vypil, podstúpila operáciu srdca a zažila aj snahu vlastnej nevesty a syna pripraviť ju o majetok. Nakoniec sa im to podarilo a prišla o dom. Teraz sa snaží zabezpečiť si malý byť a pletenie ponožiek jej aspoň na chvíľu pomáha oslobodiť sa od ťažkých myšlienok.

Podľa babičky Hany je dôležité mať nohy v teple, a to štrikované ponožky rozhodne zaručia. Okrem toho sníva o dlhšom pobyte pri mori v Chorvátsku.

Niektoré babičky zas mali problém s tým, že štrikovanými vecami už zásobili celú svoju rodinu, a tak už nemali pre koho pliesť. Lenže táto činnosť ich naďalej baví.

„Tak sme sa s nimi dohovorili a ony začali pliesť najskôr rôzne puzdrá na okuliare, mobily, toaletné taštičky. Neskôr sme zistili, že najlepšie sa predávajú ponožky a založili sme Ponožky od babičky,“ vysvetlila pre portál Blesk Bronislava Hilliová z Centra Elpida. Práve toto centrum sa zameriava na pomoc seniorom. Vďaka nemu a projektu Ponožky od babičky si seniorky privyrobia k dôchodku, ale majú aj dobrý pocit z práce na spoločnom projekte a z toho, že sú užitočné i pre ostatných.

Podľa tvorcov projektu to má veľký zmysel, o čom svedčí aj veľký záujem Čechov. Tento rok sa už podarilo predať viac ako 3 300 párov, no babičky ich naplietli už 10-tisíc, takže stále si je z čoho vyberať. Minulý rok naplietli 8 300 párov a predali sa všetky. Zdá sa preto, že ľudia si k štrikovaným veciam opäť nachádzajú cestičku. Do popredia sa teraz tlačia aj štrikované vesty, aké ťa možno tvoja mama alebo babka kedysi nútili nosiť. Takéto vestičky však môžu v skutočnosti vyzerať štýlovo a originálne, ich kúpou navyše možno tiež podporiť aktivity neziskovky Elpida.

Komu by sa kúpa štrikovaných vecí málila, môže si tento proces vyskúšať na vlastnej koži. Je to vďaka medzigeneračnému workshopu Hladce obrace. Aj tu sú zapojené ženy z projektu Ponožky od babičky. Návštevníci sa dozvedia, ako sa vlastne pletie či háčkuje a na workshope môžu stretnúť aj mladé dizajnérky. Tradícia verzus moderné trendy v podobe týchto workshopov sú tiež populárne a navyše sú príležitosťou k recyklácii či zberu nevyužitej vlny. Tá si už na workshope nájde svoje využitie.

