Značka Reebok si vybrala pre spoluprácu ďalšiu silnú osobnosť. Victoria Beckham navrhne kolekciu pre sebavedomé ženy

Britskú módnu návrhárku a ikonu módy Victoriu Beckham svet pozná ako dizajnérku mestského minimalistického a prevažne elegantného oblečenia. Jej tvorba inšpiruje k sebavedomiu, sile a moci. Rovnaké hodnoty zdieľa spoločnosť Reebok, ktorá už dlhé roky stavia do popredia ženskosť. Reebok prevzal vedúcu úlohu ženského fitness hnutia v 80. rokoch a odvtedy posúva hranice pre ženy zaujímavými partnerstvami k inovatívnym dizajnom produktov. Victoria Beckham sa tak pripojí k Reebok koalícii úspešných žien, medzi ktoré patrí Ariana Grande, Gigi Hadid, Aly Raisman a Teyana Tailor. Práve Gigi Hadid medzi poslednými predstavila v rámci spolupráce metalický model tenisiek Reebok Club C.

Kolekcia Reebok X Victoria Beckham bude predstavená koncom roka 2018. Reebok sa v nadchádzajúcom roku chce sústrediť na inovatívnu kolekciu, ktorá sa zameriava na vývoj obuvi a odevov prinášajúcich novú generáciu výkonu a výrazu. Kolaborácia s držiteľkou Rádu britského impéria do tohto konceptu dokonale zapadne. Predchádzajúce partnerstvá dostali Reebok do popredia módy. Nie len z dizajnérskeho hľadiska, ale tiež vďaka vývoju technológií, na ktorých spolupracovali s viacerými spoločníkmi, od renomovaných módnych domov ako Cottweiler a Vetements, až po David Clark Company. Okrem koncepčných návrhov určených pre prehliadkové móla sa kolekcia zameria aj na priemyselné produkty dostupné na pultoch v predajniach.

Príspevok, ktorý zdieľa Reebok SK (@reebokslovakia), Nov 8, 2017 o 10:55 PST

"Ako značka smerujeme k partnerstvám nielen s vplyvnými ženami, ale aj so ženami, ktoré chcú skutočne zmeniť svet", povedala Corina Werkle, senior viceprezident pre ženskú iniciatívu Reeboku. "Neexistuje lepšie zosobnenie tohto cieľa, ako je Victoria. Je skutočná vizionárka a má obrovskú túžbu pomáhať ženám stať sa najlepšou verziou samých seba. Nevieme sa dočkať toho, kedy svetu ukážeme, čo dokáže v spolupráci s nami."

VICTORIA BECKHAM



Victoria svojimi návrhmi posúva priemyselné štandardy každú sezónu. Jej vlastná značka má dva samostatné vlajkové obchody priamo v Londýne a v Hong Kongu a vyše 400 sprostredkovateľov po celom svete. V módnej branži sa pohybuje od roku 2008 a odvtedy značka získala medzinárodné uznanie kritikov a ocenenia, vrátane dvoch British Fashion Awards ako značka roka 2011 a 2014 a Harper´s Bazaar British Brand roka 2017. Tento rok Victorii princ William udelil v Buckinghamskom paláci Rád Britského Impéria. Je to britské kráľovské ocenenie za prínos v oblasti umenia a vedy, charitatívnej a verejnoprospešnej práce a služby verejnosti. Victoria bola z ocenenia veľmi dojatá a prehlásila, že je veľmi hrdá na to, že je Britka.

O spolupráci so spoločnosťou Reebok sa vyjadrila: "Som neuveriteľne nadšená, že môžem vstúpiť do tohto partnerstva postaveného na spoločných hodnotách. Vždy som sa snažila vštepovať ženám sebaistotu a Reebok je značka, ktorá je desaťročia nositeľom toho istého posolstva. Mať príležitosť vyzvať tradičné predstavy o fitness oblečení v kontexte módy je niečo, čo som vždy chcela urobiť. Dlho začleňujem športové oblečenie do svojho šatníka ako aj do bežného života a som vzrušená spojenectvom Reebok."

Príspevok, ktorý zdieľa Victoria Beckham (@victoriabeckham), Nov 9, 2017 o 9:35 PST

Príspevok, ktorý zdieľa Victoria Beckham (@victoriabeckham), Nov 2, 2017 o 5:40 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Victoria Beckham (@victoriabeckham), Sep 29, 2017 o 1:13 PDT

REEBOK

Spoločnosť sídliaca v Bostone je vedúcim svetovým dizajnérom, obchodníkom a distribútorom fitnessovej a lifestylovej obuvi, oblečenia a doplnkov. Kolekcie sú určené pre milovníkov fitness, akokoľvek sa rozhodnú udržiavať fit - či už to bude funkčný tréning, beh, bojové umenie, chôdza, tanec, joga alebo aerobik. Reebok je oficiálnym sponzorom pretekov Reebok Spartan, exkluzívnym pôvodným dodávateľom UFC, oficiálnym sponzorom seriálu Reebok Ragnar Relay a exkluzívny poskytovateľ odevov pre Les Mills. Zaujímavé spolupráce so známymi osobnosťami a dizajnérmi zabezpečili značke miesto v popredných módnych radoch.

Spolupráca s Arianou Grande

Príspevok, ktorý zdieľa Reebok SK (@reebokslovakia), Okt 23, 2017 o 10:50 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Reebok SK (@reebokslovakia), Sep 14, 2017 o 4:21 PDT

Spolupráca s Gigi Hadid

Príspevok, ktorý zdieľa Reebok SK (@reebokslovakia), Okt 18, 2017 o 9:15 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Reebok Women (@reebokwomen), Nov 14, 2017 o 6:34 PST

Slovenská tvár spoločnosti Ivana Gáborík

Príspevok, ktorý zdieľa ⠀Ivana Gaborik (@iversanns), Dec 10, 2016 o 10:28 PST

Príspevok, ktorý zdieľa ⠀Ivana Gaborik (@iversanns), Aug 9, 2017 o 10:08 PDT