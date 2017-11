Francúzsky módny dom Balmain zverejnil prvé zábery z nadchádzajúcej spolupráce s Victoria´s secret

Najočakávanejším okamihom tohtoročnej Victoria´s secret fashion show, je spolupráca so značkou Balmain. Spoluprácu ohlásili už dávnejšie, ale len teraz zverejnili prvé video z príprav spoločného projektu. V ňom kreatívny riaditeľ módneho domu Balmain, Olivier Rousteing, v parížskom štúdiu skúša niekoľko kúskov z kolekcie a modelkou je anjelik Victoria´s secret Cindy Bruna.

Príspevok, ktorý zdieľa BALMAIN (@balmain), Nov 12, 2017 o 12:45 PST

Zábery odhaľujú niekoľko detailov a typické prvky pre Balmain, čiernu kožu, ostne, retiazky, výrazné ramená a sexy siluetu. V kolekcii nájdeme napríklad look s flitrovanou oversized bundou, sieťovanými pančuchami a vysokými šnurovacími čižmami nad kolená. Spodná bielizeň svetoznámej značky VS bude tiež doplnená čiernou a ružovou kožou s ostňami a zapínacími špendlíkmi alebo statement kúskom v podobe ostnatého náhrdelníka. Sako na zadnej strane zdobia typické visiace retiazky.

"Potrebujeme priniesť verejnosti niečo, čo nie len očakáva, ale aj niečo, čo ju naozaj prekvapí", hovorí Rousteing. "Myslím, že sme spoločne pracovali tak, aby sme si boli istí, že to bude veľký šok. Bude to ako, oo wow, Balmain a Victoria´s secret dohromady? Je to magické."

Francúzska značka Balmain vytvorí outfity pre prehliadku Victoria´s secret v Šanghaji a bude spolupracovať s dizajnérskou značkou spodnej bielizne na kolekcii, ktorá bude k dispozícii na pultoch predajní od 29. novembra 2017. Je to po prvýkrát, čo americká značka VS spojila svoje sily s high fashion značkou a ich spoločná kolekcia sa z móla dostane aj do predajní.