Harpúnou lovila makrelu a pobila sa so žralokom. Slovenka Katarína Linczényiová boduje na prvých priečkach v hĺbkovom potápaní

"Pred hlavným ponorom strávim vo vode 45 minút. Robím rôzne dýchacie cvičenia na hladine, urobím dva ponory do 15 m, kde sa psychicky pripravujem a snažím sa prebudiť diving reflex."

Za absolútneho pokoja dokáže Katarína prispôsobiť svoj organizmus tak, že bez dychu vydrží aj 7 minút. To je síce pri potápaní so žralokmi iba ťažko možné, no Slovenka má obávané tvory aj tak veľmi rada.

Z času na čas im dokonca musí aj vynadať, keď sa jej snažia ukradnúť poctivo ulovenú rybu.

„Raz sme mali menšie nedorozumenie na Veľkej koralovej bariére v Austrálii. Harpúnou som ulovila makrelu, keď sa za mnou zrazu zjavil žralok, ktorý sa do nej chcel zahryznúť, trošku sme sa v hĺbke asi 20 m pobili.“