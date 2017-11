Sú ženy, ktoré svojím správaním privádzajú mužov do šialenstva. A prečo tieto “mrchy” aj napriek všetkému tak milujú?

Sú typy žien, ktoré neustále vyhľadávajú “zlých”chlapcov. Baví ich na tom práve tá vášnivá hra, ktorá ich citový život jemne okorení, no väčšinou sa to nikdy nezavŕši šťastným koncom. Tak ako existujú tieto ženy, väčne priťahované takzvanými alfa samcami, alebo mužmi, v ktorých jednoducho nikdy nenájdu istotu, tak sú tu aj chlapi s veľmi podobnou úchylkou.

Milujú mrchy. Dajme im tento pracovný názov. V našom ponímaní ženy, ktoré sú si vedomé svojich kvalít, veľmi atraktívne šelmičky, za ktorými sa otočí nejeden “nešťastník” a ktoré neskočia na každé milé slovo. Tie “alfa” ženy, ktoré si neustále nachádzajú nejaké správy od ctiteľov, pozvania na rande, a ktoré s tebou síce pôjdu možno aj na kávu, no keď im dáš pocit priveľkého záujmu, jednoducho zmiznú. Neodpíšu. Nezavolajú späť. A prečo muži milujú tieto mrchy?

Psychologický jav - som muž, som lovec

A žiadneho rybára nebaví, keď je rybička hneď chytená na udičku. Nazvime to hra na mačku a myš. Ten pocit, keď už ju má skoro v pazúroch, no ona vždy nejak šikovne unikne a v ňom sa znásobuje chtíč, získať ju. Jednoduchá matematika. Vždy chceš to, čo nemáš. Mrchy toto vedia, no niekedy je ich odolávanie nevedomé. Všimla si si, že najviac sa ťa snažia dostať muži, ktorých ty odmietaš? Samozrejme, občas je to aj tým, že sa ti daný jedinec nepáči. Rajcuje ich to a tí odvážnejší skúšajú a skúšajú, až kým im taká mrcha napríklad nezlomí srdce, alebo ak ju predsa len dostanú, prestane ich baviť. Nuž, aj takéto príbehy píše život mrchy. Poďme ďalej.

Ignorácia

Mrchy nie sú “poslušné” dievčatká. Nebudú na teba čakať doma s uvarenou večerou, majú okolo seba dostatočný počet známych, ktorí jej vypĺňajú voľný čas a majú dokonca aj koníčky. A to lovca môže niekedy neskutočne štvať. Mala by sa venovať jemu a nie mu večne prekladať schôdzky, pretože práve na neho nemá čas. Ide na kone, ide na kávu, na pole dance alebo podobnú "srandu". Muž sa opäť snaží dobyť jej pevnosť a dostať sa až za hradby. Samozrejme, každý máme svoju trpezlivosť a keď pohár pretečie aj tomu najbojovnejšiemu samcovi, odíde so sklopenými ušami.

Inteligentné aj vtipné

Dajme tomu, že naša vzorka mrchy je ešte aj rozhľadená, zdravo inteligentná a príjemne vtipná. V kombinácii s atraktívnym výzorom je to naozaj vražedná kombinácia. Avšak takáto žena nebude strácať čas len tak s hocikým. A preto by si mal každý muž zvážiť, či má vôbec tie “gule” na to, takúto mrchu získať.

Žiarlivosť

Mnohí tvrdia, že vo vzťahu by si dvaja ľudia mali veriť a na žiarlivosť nie je miesto. Ževraj škodí, nabúrava dôveru medzi partnermi a bla bla… Zdravá štipka žiarlivosti vzťah určite nepokazí, práve naopak. Ľudia zvyknú tvrdiť, že potrebujú istoty, avšak keď ich majú, väčšinou sa začnú nudiť. Zrazu sú si veľmi istí a chvíľu sa možno cítia aj komfortne, avšak po čase začnú vyhľadávať adrenalín či vzrušenie a možno aj v prítomnosti tretej osoby. Čo sa týka našej mrchy, na ňu muži rozhodne žiarlia. Minimálne tí, ktorých si pustila do svojej osobnej zóny. A to ich samozrejme priťahuje na nej ešte viac. Je to potvora, darmo.

Nie je mrcha ako mrcha

Samozrejme, nie každá žena, ktorá kedy o teba nemala záujem, alebo ti neodpísala na správu je teraz zaručene mrcha, aj keď v každej z nás taký malý kúsok z nej predsa len je. Mrchy vedia byť veľmi dobré dievčatá, rodinne založené a keď si získaš ich srdce, možno ti budú aj do konca života variť teplú večeru. Ide len o to, či vás to vzájomne bude baviť :)