Génius s komplexami, autor nohavíc s vykúkajúcim zadkom a dizajnér, z dielne ktorého boli svadobné šaty vojvodkyne Kate

McQueenov otec, tak ako aj rada príbuzných, pracovali ako londýnski taxikári. Matka ako kvetinárka a učiteľka. Narodil sa na deň svätého Patrika v roku 1969 v južnom Londýne ako posledný zo šiestich detí. Mal dvoch bratov a tri sestry. Časť svojho detstva strávil v robotníckej štvrti v East End, ktorá je historicky najdrsnejšou časťou Londýna. Práve tu sa potuloval sériový vrah Jack Rozparovač, ktorý zabil a rozrezal minimálne 5 žien. A práve tu sa obyvatelia chodievali pozerať na "Slonieho muža" (Joseph Merrick) zdeformovaného neurofibrózou, ktorého vystavovali v klietke vo výkladnej skrini.

RUŽOVÁ OVCA RODINY

Celým menom Lee Alexander McQueen bol chlapec, ktorého už od malička priťahovala móda. Ako trojročný namaľoval na stenu v sestrinej izbe plesové šaty Popolušky. Vo veku šiestich rokov taktiež zistil, že je gay a že ho priťahujú skôr chlapci. Zúčastnil sa súťaže Princ z Pointinsu a vyhral. Chcel ale, aby vyhral chlapec, ktorý skončil druhý, pretože sa mu páčil. Sám seba Lee popísal ako "ružovú ovcu rodiny".

V škole si na hodinách radšej kreslil šaty a najlepšie známky mal z výtvarnej výchovy. Pochopiteľne talent zdedil po matke, ktorej sa ale umelecký sen nevyplnil a rovnako talentovaní boli aj jeho súrodenci. V škole sa mu spolužiaci vysmievali, bili ho a šikanovali. Prezývali ho McQueer (queer je anglické slovo pre homosexuála). Spásou mu bola hlavne mama, ktorá ho v talente podporovala, naučila ho slušnému správaniu a chápala jeho citlivosť.

Okrem kreslenia Lee rád pozeral staré horory Alfreda Hitchcocka, pozoroval vtáky s mladými ornitológmi a bavilo ho džudo, v ktorom získal hnedý pás a plávanie. Jeho záľuby sa neskôr odrazili v jeho módnej tvorbe. V jedenástich rokoch sa však stal obeťou znásilnenia a odvtedy sa z milého tichého chlapca stal surovec a skinhead. Jeho prvým zamestnaním bol učeň v krajčírskej dielni Savile Row, ktorá šila aj saká pre princa Charlesa. McQueen jedným časom tvrdil, že do jedného saka vyšil nápis Bol tu McQueen, alebo dokonca niečo vulgárnejšie.

FASCINOVANÝ JACKOM ROZPAROVAČOM

Nevyštudoval žiadnu umeleckú školu, učil sa v rôznych krajčírskych dielňach, najmä v talianskej dielni Romea Gigliho. Po návrate do Londýna sa prihlásil na magisterské štúdium na vysokú školu umenia a dizajnu, Central Saint Martins, na ktorej promoval kolekciou s názvom Jack Rozparovač sleduje svoje obete. Obsahovala vypasované červené nohavice s vysokým pásom, šaty bez rukávov z čierneho šifónu s čiernou sukňou lemovanou husím perím, sukňu z koláže módnych časopisov alebo ružový saténový kabát s potlačou čiernych ostnatých prútov. Bola to kolekcia s podnadpisom Inšpirovaná predajnými ženami devätnásteho storočia. Do niektorých kúskov všil ľudské vlasy a kolekciu dozdobil náhrdelníkmi z čiernych pierok, kostí a zubov.

MÚZA ISABELLA BLOW

Lee nikdy nepatril k fešákom. Keď bol malý, vybil si pri skoku do bazénu predné zuby a rodičia nemali peniaze na ich opravu. Preto celý život trpel bolesťami a sám o sebe vtipkoval: "preto mám tvár ako panvičku". Nenávidel svoj výzor, nebol najštíhlejší a na začiatku kariéry dovolil fotografovať len svoju hlavu zabalenú do fólie alebo oblepenú páskou. Obliekal sa do veľkých džínsov a do károvanej košele s vestou, ako drevorubač.

Na jeho absolventskej prehliadke si ho všimla anglická aristokratka a redaktorka v britskom Vogue Isabella Blow. Okrem krvi a farby na jeho modeloch videla najmä neskutočné strihy a talent mladého návrhára. Isabella používala módu ako ochranu pred okolitých svetom a ochranu pred nedostatkami tela. Do tváre nebola vôbec pekná a málokedy sa na verejnosti ukazovala bez obrovských klobúkov. Kvôli nenávisti k svojmu vlastnému telu si tak dobre rozumela s Alexandrom. Jeho absolventskú prehliadku kúpila a stal sa jej chránencom. Neskôr jej klobučník Philip Treacy dopĺňal kúskami kolekcie McQeena.

Isabella Blow

Isabella Blow a klobučník Philip Treacey

Isabella jeho modely dostala aj na stránky magazínu Vogue, ktoré si sama obliekla. Dohodila mu viacero zákaziek pre exkluzívnych klientov a navrhla, aby si založil vlastnú spoločnosť. Bola jeho múzou, učiteľkou, mecenáškou a chodiacou reklamou.

NOHAVICE SO ZNÍŽENÝM PÁSOM

McQueen experimentoval s novými materiálmi a strihmi. Zbieral obrázky hľadaných ľudí, obrázky z filmu taxikár a vyrábal z neho potlače na látku. Z nej potom šil sukne, vesty, latexom poťahoval okraje látok a na zadnú stranu košieľ pridal zipsy. Do modelov začleňoval perie prinesené z vidieka, zo sprchového závesu vytvoril top a z peria vytváral alžbetínske goliere (vysoké goliere, ktoré rámujú tvár). Najdôležitejším kúskom bola nová silueta nohavíc so spusteným pásom, ktoré nazval "bumstery", pretože odhaľovali začiatok ryhy, ktorá delí pozadie na polovicu (zadok je v angličtine "bum"). Podľa Leeho to bola veľmi nedocenená erotogénna zóna. Len málokedy niekto vytvorí v móde novú líniu a jemu sa to podarilo hneď v prvej kolekcii po skončení školy.

ALEXANDER VEĽKÝ

Pre založenie vlastnej značky potreboval Lee lepší názov ako Lee McQueen. Isabella mu navrhla, aby použil svoje druhé meno, Alexander, ktoré je vznešenejšie a aristokratickejšie, ako "Alexander Veľký". Ako logo si zvolil jeden z plastových štvorčekov, ktoré v absolventskej kolekcii použil naplnené ľudskými tekutinami a prameň vlasov. Po prvej prehliadke napchali celú kolekciu do vriec na odpad, pretože nemali peniaze na vaky na oblečenie, a išli oslavovať. Vrecia nechali pri zadnom vchode baru a keď si na ne na druhý deň spomenuli, vrecia boli preč. Smetiari ich odniesli.

Prvou skutočnou prehliadkou Leeho bola prehliadka s názvom Nihilizmus. Modelky sa premenili na moderné punkerky, nalíčené boli ako narkomani a vlasy im vyčesali do červeného číra. Ukazovali vztýčené prostredníčky, oblečené mali elegantné šaty bez rukávov, priliehavé nohavičky, "bumstery" a poliate boli vodou. Po móle sa prešiel aj androgýnny model s odhalenou hruďou, aby návrhár zmiatol divákov. Táto kolekcia vystrelila Alexandra do povedomia novinárov a módnych znalcov.

ŠOKUJÚCE PREHLIADKY

Alexander pochádzal z biednych pomerov a skoro nikdy nemal peniaze. Aj chcel pracovať pre nejakú módnu značku, v ktorej by dostával pravidelný plat, ale väčšinu času poberal podporu a peniaze si požičiaval. Svoje modely musel vytvárať z dostupných materiálov a niekedy radšej nejedol a kúpil látky. Čierny kabát polial živicou, čím vytvoril efekt skla, biele šaty pokryl popraskanou sadrou, vytvoril šaty z fólie, oblečenie zdobil črepinami z fľašiek od piva alebo malými peniažkami. Každá prehliadka bola obrovská show.

Okrem "bumsterov" vytvoril aj ďalšiu verziu nohavíc, ktoré nazval "cunster" (vulgárne označenie ženských partií). Boli to v podstate nohavice uviazané na stehnách, cez ktoré sa nosili dlhé košele. Na jednej z prehliadok si modelka pri fotení košeľu zdvihla a odkryla odhalenú panvu.

Medzi jeho najznámejšie staršie prehliadky patria Vtáci, Znásilnenie Vysočiny a Dante. Hitchcockov slávny thriller Vtáci sa stal podkladom pre rovnomennú kolekciu, v ktorej potlačil niektoré šaty stopami pneumatík, používal baliacu fóliu a modelkám dal šošovky, aby ich oči vyzerali, ako keď na ne zaútočia vtáky. Základnou látkou pre Znásilnenie vysočiny sa stal tartan. V kolekcii Dante sa nechal inšpirovať Danteho Infernom, fotografiami s ukrižovaným dievčaťom alebo fotografiami tanca, ktorý vymyslel izraelský tanečník na tému Inferna.

Kolekcia Vtáci

Kolekcia Znásilnenie Vysočiny

Kolekcia Dante

GIVENCHY A GUCCI

Od roku 1996 sa Alexander stal kreatívnym riaditeľom módneho domu Givenchy. Dom si po odchode Galliana robil na neho zálusk, ale McQueen odolával a sústredil sa na novú prehliadku "La Poupée" . Dal vyrobiť obrovskú čiernu nádrž, ktorou sa prechádzali modelky v priesvitných topánkach po vrstve vody. Afroamerickú modelku "obliekol" do zlatého kovového rámu s okovami, ako odkaz na nezmyselnosť otroctva. Po prehliadke mu dom Givenchy poslal kaviár a šampanské.

Isabella Blow si myslela, že po nástupe McQueena do Givenchy, sa stane jeho konzultantkou. On ju však odmietol a jej to zlomilo srdce. Prvá prehliadka Alexandra nedopadla podľa očakávaní, pretože trochu zaváňala amaterizmom. A samotný návrhár nebol na haute couture, bol skôr na sex, drogy a rock-´n-roll. Ani pred novinármi sa netajil, že berie kokaín, aby vydržal tempo mnohých prehliadok. Druhú prehliadku poňal v štýle modeliek - bojovníc, mali sa potácať po móle ako obete násilia a za miesto konania si vybral staré konské jatky. Najlepšou show, ktorú vytvoril pre Givenchy bola prehliadka "Č.13", ktorú predviedol na autobusovej stanici, modelky mali drevené protézy a vo finále nechal nastriekať modelku v bielych šatách na otočnom podstavci dvoma robotmi so sprejmi.

Prehliadka Č.13

Po viacerých nezhodách so značkou Givenchy, prešiel McQueen do módneho domu Gucci, s tým, že Gucci od neho kúpil celú jeho spoločnosť. Debutoval tu prehliadkou Aký to kolotoč a na scénu naozaj umiestnil starožitný kolotoč. Po prehliadke sa Alexandrova tvorba stala umiernenejšou a nositeľnejšou. Pripravil ešte mnoho ďalších prehliadok, medzi nimi Tanec zvráteného býka, Irere, MyQueen alebo Cullodenské vdovy.

Kolekcia Aký to kolotoč

Kolekcia Cullodenské vdovy

VRCHOL KARIÉRY

V roku 2003 si McQueen prebral od kráľovnej titul Komandér Rádu Bristkého impéria. Zmeny vo vedení Gucci Group spôsobili odchod Alexandra z postu kreatívneho riaditeľa. Bolo mu ponúknuté miesto u Yves Saint Laurenta, o čom sníval už ako študent. Chcel však tvoriť pod svojou značkou a to mu nepovolili. Jeho vlastnej značke sa darilo, mal naozaj veľa peňazí, ktoré bezhlavo míňal a stále bol na drogách. Vytvoril kolekciu, ktorá bola označovaná za vrchol jeho kariéry.

Prehliadku "VOSS" otvoril zámerne o hodinu neskôr, aby prinútil divákov, podľa jeho slov "tých hrozných ľudí", aby sa pozerali na seba navzájom. Na pódiu bol obrovský box osvetlený zvnútra, v ktorom boli modelky, ale nevideli von, takže bezhlavo narážali do skiel. McQueen predstavil 76 modelov, najprepracovanejšie z nich s perím, zakrivenými kusmi ocele a na ramenách mali modelky vypchaté vtáky. Show vyvrcholila pádom drevených stien boxu, ktorý bol vnútri toho obrovského a v ňom bola nahá modelka s hlavou uzavretou v šedej démonickej maske. Bola pripojená k dýchacej trubici a pokrytá nočnými motýľmi.

SMUTNÝ KONIEC TALENTOVANÉHO GÉNIA

Isabella Blow trpela depresiami a často sa vyhrážala samovraždou. Pokúsila sa viackrát zabiť, skočila z mosta, a nakoniec sa otrávila jedom. McQueena to zasiahlo. V roku 2010 Alexandrovi zomrela mama, ktorú miloval a ktorá mu bola oporou. To bola pre neho ďalšia rana. Počas života sa zmenil najmä fyzicky. Dal si urobiť liposukciu, plastiku tváre, opraviť zuby. Napriek tomu mal zo seba stále komplexy. Okrem nich si drogami liečil aj obrovský stres z módneho sveta. Zistil, že je HIV pozitívny a trpel depresiami. 11. februára 2010 spáchal samovraždu vysokou dávkou kokaínu. Aby si ju poistil, podrezal si aj žily a nakoniec sa obesil na opasku. Zanechal krátky odkaz:

Prosím postarajte sa o moje psy. Je mi to ľúto, milujem vás.

Lee

PS: Pochovajte ma pri kostole.

V jeho byte bola nájdená nedokončená kolekcia. Preto Metropolitné múzeum umenia v New Yorku usporiadalo na jeho počesť výstavu Savage Beauty. Stala sa jedným z najväčších komerčných úspechov múzea a za tri mesiace na nej zarobili 15 miliónov dolárov. Zahŕňala jeho poslednú nedokončenú kolekciu Anjeli a Démoni, tak ako aj výber najlepších kúskov celoživotnej tvorby. Do vedenia spoločnosti Alexander McQueen nastúpila Sarah Burtonová, ktorá pracovala s Alexandrom 14 rokov.

Po oznámení zásnub princa Williama a Kate Middletom sa nehovorilo o ničom inom, ako o tom, ktorý módny dom zhotoví Kate svadobné šaty. Do poslednej chvíle to všetci tajili, dokonca aj samotný módny dom McQueen. Keby žil Alexander, pravdepodobne by si ho nevybrala, pretože by jej, podľa slov jeho priateľa "pravdepodobne dal na hlavu parohy." Napriek tomu, že bol módny velikán už po smrti, prvky jeho tvorby sa do šiat premietli. Boli krásne a zároveň zložité: Krajkový živôtik s dlhými rukávmi cez korzet z bieleho saténu a plná sukňa. Boky boli vystužené a silueta vychádzala z viktoriánskych korzetov, čo bol typický McQueenov znak. Výstava Savage Beauty bola usporiadaná tri dni po ich svadbe.

Retrospektíva Savage Beauty

